Бейбит Исабаев: «Мы продолжим работу по модернизации социальных объектов»

За последние три года уровень обновления социальных объектов в области Жетісу достиг 55,8%, обновлено 276 объектов. В том числе в этом году ведётся строительство 35 социальных объектов, 7 учреждений проходят капитальный ремонт. В следующем году и число объектов, которые будут введены в эксплуатацию, увеличится. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев во время встречи с жителями Кербулакского района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В своём докладе глава региона подробно остановился на мерах поддержки социальной сферы, напрямую влияющей на качество жизни населения. Так, в этом году в сфере образования введены в эксплуатацию 4 школы, а в двух проведён капитальный ремонт. Одна из них – школа на 60 мест, расположенная в селе Коксай Кербулакского района. Данный образовательный объект распахнул свои двери для учеников 19 октября. В сфере здравоохранения введены в эксплуатацию 4 объекта, в том числе Кербулакская центральная районная больница, которая прошла модернизацию и недавно открылась. Объект полностью оснащен современным медицинским оборудованием. При этом глава региона поручил акиму района подготовить бюджетную заявку на текущий ремонт Когалинской сельской больницы для включения в бюджет следующего года.

Отметим, что в городе Талдыкорган завершено строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену и ремонт многопрофильной областной детской больницы. Кроме того, в областном центре строится реабилитационный центр на 150 мест для людей с инвалидностью.

- В этом году в области введены в эксплуатацию 3 дома культуры и 2 библиотеки. Одна из них находится в Кербулакском районе – это библиотека в селе Сарыозек. В рамках реализации важного образовательного проекта «Читающая нация», инициированного Президентом, книжный фонд данной библиотеки доведен до свыше 53 тысяч книг, а также укомплектован современными электронными книгами. В целом чтение книг имеет большое значение для развития логического мышления, интеллектуальных способностей и аналитического мышления человека. Поэтому всем, особенно молодёжи, полезно и нужно читать книги, - сказал Б. Исабаев, поручив акиму района в кратчайшие сроки подключить здание библиотеки к природному газу.

Также в этом году из фонда «Қазақстан халқына» выделены средства на укрепление материально-технической базы и благоустройство Когалинского сельского дома культуры. Завершить работы планируется весной следующего года.

Без внимания не осталась и сфера спорта. В частности, в селе Кабанбай Алакольского района открыт спортивный комплекс на 80 мест, а в городе Уштобе Каратальского района за счёт спонсорских средств построен центр дзюдо. Кроме того, за счёт фонда «Қазақстан халқына» в регионе ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и инклюзивного спортивного центра для граждан с особенными потребностями.

- В целом в этом году в области Жетісу ведётся строительство 35 социальных объектов, и в следующем году эти темпы не замедлятся – число объектов, которые будут строиться и ремонтироваться, будет увеличиваться. Это наглядно свидетельствует о том, что благодаря проводимым Президентом страны реформам наша страна встала на путь устойчивого социально-экономического и духовного развития. По всему Казахстану реализуются масштабные проекты. Всё это делается на благо народа и подрастающего поколения, - подытожил Б. Исабаев.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков