В области Жетісу проложена дорога в обход села Сарыозек. Данная объездная дорога построена по просьбе жителей Кербулакского района. Кроме того, в этом году проводится средний ремонт 9 сельских улиц района общей протяженностью 11 километров, а в следующем году отремонтируют внутренние дороги еще в 5 селах. Также завершен ремонт моста в селе Байгазы. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По словам главы региона, на участке автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск» – от границы Алматинской области до города Талдыкоргана, а также на объездных дорогах города Талдыкоргана реализуются проекты среднего и капитального ремонта дорог общей протяженностью 159 км. Из них на сегодняшний день 103 километра полностью отремонтировано, а на оставшихся участках работы продолжатся в следующем году.

- В прошлом году завершилось строительство автомобильной дороги республиканского значения «Сарыозек – Хоргос». В этом году завод «Алацем» за счет собственных средств прокладывает техническую дорогу протяженностью 38 километров для движения большегрузного транспорта вдоль автодороги «Сарыозек – Коктал». Также для предотвращения чрезмерной нагрузки на 7-м и 51-м километрах указанной дороги установлены автоматизированные станции измерения. Кроме того, учитывая просьбы жителей, построена 7-километровая дорога в обход села Сарыозек, - сказал Б. Исабаев.

Также аким области отметил необходимость установки еще одной подобной измерительной станции на трассе «Сарыозек – Алматы», поручив руководству местного филиала учреждения «КазАвтоЖол» подготовить бюджетную заявку на следующий год.

- Благодаря проделанной работе по развитию дорожной инфраструктуры доля автомобильных дорог областного значения в хорошем состоянии к концу года достигнет порядка 97%. Теперь основное внимание мы направим на ремонт внутренних сельских дорог, - подытожил аким области.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков