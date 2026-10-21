Сегодня аким области Жетісу Бейбит Исабаев провел встречу с жителями Кербулакского района. Глава региона рассказал о проводимой в области работе и обозначил предстоящие цели и задачи. Также он дал акиму района конкретные поручения по развитию сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, инфраструктуры, туризма и других важных отраслей, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По словам главы региона, по итогам 9 месяцев 2026 года обеспечен рост в основных отраслях экономики области, а краткосрочный экономический индикатор составил 105%. В 2026–2028 годах в агропромышленном комплексе области планируется реализовать 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 299 млрд теңге, два из которых запущены в текущем году. Один из них – проект ТОО «Агрохолдинг Жетісу» в Кербулакском районе, где введены в эксплуатацию 21 дождевальная установка на площади 1,4 тыс. гектаров.

Кроме того, в результате реконструкции оросительных систем, которая начнется в районе в этом году и завершится к 2028 году, будут восстановлены каналы протяженностью 33 километра в селах Когалы, Онжас и Аралтобе, а 2,5 тыс. гектаров земли вновь введут в сельскохозяйственный оборот. В целом в области современные влагосберегающие технологии внедрены на площади 45,5 тыс. гектаров, из них 9,3 тыс. гектаров приходятся на Кербулакский район. Таким образом, доля района составляет 20,4%.

Продолжая выступление, глава региона остановился на основных направлениях социально-экономического развития района, включая земельные отношения, промышленность, туризм.

Бейбит Исабаев поручил акиму района принять меры по возврату неиспользуемых земель и вовлечению их в оборот, а также развивать перерабатывающую отрасль, используя возможности программы «Ауыл аманаты». Без внимания не должна остаться и сфера туризма. В частности, не следует ограничиваться деятельностью национального природного парка «Алтынемел», расположенного в районе. Необходимо рассмотреть возможности привлечения частных инвесторов для активизации горного и экологического туризма и развития экономики района.

– На момент образования области в Кербулакском районе существовали три основные проблемы: водоснабжение, аварийные жилые дома и объездная дорога села Сарыозек. По всем этим направлениям были приняты кардинальные меры. В результате проблема с питьевой водой решена, объездная дорога построена, а жители аварийных домов получили квартиры в новом 60-квартирном жилом доме. Строительство еще одного аналогичного дома завершено. В целом главная задача, которую ставит перед нами Глава государства, – создать условия для трудоустройства населения. В этой связи необходимо открывать новые рабочие места, предоставлять льготные кредиты, широко разъяснять возможности программы «Ауыл аманаты», в том числе по созданию кооперативов. Аким района должен вести открытый диалог с населением, общаться с людьми простым и понятным языком, – отметил Б. Исабаев, дав соответствующие поручения руководству района.

В этот же день Бейбит Исабаев провел личный прием граждан. Обращения касались жилищных вопросов и газификации. Жителям разъяснили предусмотренные законодательством пути решения поднятых вопросов, а ответственным лицам были даны конкретные поручения.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков