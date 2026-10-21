В Кербулакском районе с учетом обращений жителей газифицируют еще 6 сел

В области Жетісу голубое топливо полностью подведено ко всем 26 населённым пунктам Кербулакского района, подлежащим газификации. В частности, построен магистральный газопровод до села Когалы, расположенного в 80 километрах от села Сарыозек, и газ подведён к 21 селу. Тем не менее, на сегодняшний день доля жителей, подключившихся к газу, остается низкой. В связи с этим во время встречи с населением глава региона Бейбит Исабаев поручил акиму района ускорить работу по подключению абонентов к газу, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

- Поручаю оформить соответствующую техническую документацию для подключения жилых домов к природному газу, активизировать работу по подключению к газу, а также усилить работу по обеспечению газом социальных объектов. Отмечу также, что по просьбе жителей района подготовлена проектно-сметная документация для газификации 6 населённых пунктов, не вошедших в региональную схему газификации. Это села Сарыбастау, Карашокы, Аркарлы, Самен, Шилису, Малайсары. Для начала строительных работ в следующем году соответствующее предложение направлено в республиканский бюджет. В результате в 2028 году 32 населённых пункта района получат доступ к природному газу, или 31 тыс. жителей, - отметил Б. Исабаев.

Кроме того, в целях предотвращения дефицита газа в области в будущем разработана проектно-сметная документация на строительство второй нитки магистрального газопровода (лупинга) от станции Казбек Алматинской области до Сарыозека.

- В этом году в дом провели газ. Раньше уголь, дрова подготовили, золу выносили. Все это труд. А теперь в любое время включишь, если жарко, выключишь. И дома тепло постоянно, и чисто. Советую землякам подключаться к газу, с ним в дом приходит не только тепло, но удобство и комфорт, - поделилась мнением жительница с. Сарыозек Айман Ыскаккызы.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков