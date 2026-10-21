В настоящее время порядка 93% населённых пунктов области Жетісу обеспечены централизованным водоснабжением. При этом решены вопросы питьевой водой, которые десятилетиями беспокоили население. Среди них село Сарыозек, где полностью решена проблема с бесперебойным водоснабжением, также будут модернизированы сети водоснабжения отдаленного села Когалы. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением Кербулакского района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В ходе встречи глава региона остановился на проведенной работе по водоснабжению:

- На встрече в прошлом году я обещал вам завершить проект в 2026 году. В рамках проекта проложено 110 километров новых водопроводных сетей, питьевой водой обеспечены в общей сложности 3 169 абонентов. К новой системе также подключены социальные и коммерческие объекты. Теперь поручаю акиму района подготовить заявку на модернизацию водопроводных сетей села Когалы для включения в бюджет следующего года, - отметил Б. Исабаев.

Всего в районе централизованным водоснабжением обеспечено 59 населенных пунктов из 63. В этом году проведен текущий ремонт сетей водоснабжения в селах Алтынемел, Коктал и Коксай.

- Раньше с водой были большие проблемы. После подключения в этом году к новой сети вода идет без перебоев. В дом проведен газ, а без воды этой возможности не было бы. Стиральная машина и другая техника работает благодаря этому. Больше 30 лет живу в Сарыозеке, жена работает акушером в районной больнице. Я сейчас на пенсии. С водой, в тепле спокойно отдыхаю. Избавился от работы по заготовке угля, дров, топки печи и вывозу золы, - выразил свое мнение житель с.Сарыозек Кабикен Аныкпаев.

- Мы построили дом 6 лет назад в новом микрорайоне. Четыре года испытывали большие трудности с водой, флягами возили. Теперь эта проблема решена. Вода в кране, с приходом газа забыли и о том, как топить печь. Теперь не хуже, чем в городе живем, в условиях, - отметила местная жительница Шолпан Тынышбайкызы.

Стоит отметить, с учетом обращений жителей проводится текущий ремонт канализационной системы четырех многоквартирных домов на станции Малайсары. Работы планируется завершить в ноябре.

- В прошлом году мы обращались к акиму области по вопросу ремонта канализации в наших домах. Тогда акиму района было дано поручения взять этот вопрос на контроль. Примерно в апреле были начаты работы, немножко осталось. Представители подрядной организации обещают к ноябрю закончить, - сказал житель ст. Малайсары Марат Шымболатулы.

К слову, в этом году работы по водоснабжению ведутся в 11 населённых пунктах области Жетісу. До конца года они завершатся в восьми населённых пунктах, а в оставшихся трех продолжатся в следующем году.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков