Молодым выпускникам с отличием доступны вакансии на государственной службе

С 7 октября 2026 года выпускники, окончившие вуз с отличием, а именно с показателем GPA 3.33 и выше, могут ознакомиться с низовыми вакантными должностями на государственной службе и подать заявку через портал http://eqyzmet.gov.kz.

🔎 Ознакомьтесь с инфографикой и воспользуйтесь возможностями раздела «Вакансии для выпускников» на портале eQyzmet.

☎ По дополнительным вопросам можете обратиться в Департамент Агентства РК по делам государственной службы по области Жетісу:📞 +7(7282)240688, +77073010071

@elgeqyzmet.gov.kz

Департамент Агентства РК по делам государственной службы по области Жетісу