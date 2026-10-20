«Таза Қазақстан»: в городе Уштобе области Жетісу открылся обновленный парк

В преддверии Дня Республики в городе Уштобе области Жетісу в рамках программы «Таза Қазақстан» ввели в эксплуатацию обновленный современный центральный парк. Он стал одним из 7 парков региона, ремонт которых проводится в этом году, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В торжественной церемонии открытия парка приняли участие аким района Улан Досымбеков, ветераны, представители молодежи и жители района – всего 1,5 тысячи человек.

Поприветствовав жителей, аким района зачитал собравшимся поздравительное письмо главы региона Бейбита Исабаева.

«Сегодня вы стали свидетелями открытия обновленного парка, который получил новый облик в рамках программы «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства и придавшей большой импульс благоустройству, озеленению и преображению населенных пунктов. Здесь созданы все необходимые условия для отдыха – от амфитеатра до детских игровых площадок. Теперь забота об этом общем достоянии и его сохранение – обязанность жителей района. Уверен, что открываемый сегодня парк станет одним из самых привлекательных мест отдыха в городе. Пусть наш Жетісу процветает и становится краше! Желаю всем успехов в труде, благополучия и достатка вашим семьям», - говорится в поздравлении.

От имени жителей выступил ветеран труда Ракымгали Отегенов, который пожелал всем добра и благополучия. Затем в честь официального открытия парка была перерезана символическая лента. Кроме того, собравшиеся высадили на территории парка около 50 лиственных деревьев.

Отметим, что центральный парк Уштобе был создан в 1936 году. Место отдыха, в последний раз ремонтировавшееся в 2015 году, спустя более десяти лет было обновлено с учетом современных требований и вновь передано на благо жителям. Его общая площадь составляет 6,6 гектара.

В благоустроенном парке созданы комфортные условия для досуга жителей и гостей района, семейных прогулок и занятий спортом. Здесь оборудованы спортивные и детские игровые площадки, установлен амфитеатр на 200 мест, размещены различные малые архитектурные формы и фонтаны. Также обустроена площадка «Жеті қазына», знакомящая посетителей с национальной культурой и историей района. С начала года в парке высадили 1 200 саженцев деревьев, из них 750 сосен и 450 берез. Для ухода за зелеными насаждениями и рационального использования водных ресурсов установлена система капельного орошения.

Жители, пришедшие на открытие парка, поделились своими впечатлениями.

«Живу в городе Уштобе с 1980-х годов. После окончания высшего учебного заведения меня по распределению направили на работу в Уштобинский лесхоз. Сейчас я на пенсии. Наш город с каждым годом становится лучше. Ремонтируются дороги, благоустраиваются улицы, становится больше зелени. Особенно рады тому, что этот парк вновь открылся в обновленном виде. Раньше он был запущенным: большие деревья постарели, засохли, а условия для отдыха были некомфортными. Сегодня центральный парк радует жителей своим новым обликом. После обновления его даже трудно узнать. Заходишь, прям приятно. В парке также установлены видеокамеры. Думаю, это поможет сохранить его в новом облике. Особенно хотелось бы, чтобы молодежь бережно относилась к окружающей среде. Теперь мы можем свободно приходить сюда отдыхать с внуками и сверстниками», - рассказал Копбай Акимов.

«В парке есть спортивные и игровые площадки. Это очень хорошо для нас. Теперь мы можем спокойно играть в спортивные игры, полезно проводить свободное время», - отметил учащийся местной школы Мурат Айбын.

«В этом году городу Уштобе исполняется 65 лет. Открытие нового парка в рамках знаменательного юбилея и в преддверии Дня Республики стало большим подарком для жителей районного центра. В начале года аким области пообещал отремонтировать и благоустроить парк. И вот сегодня мы стали свидетелями того, как это обещание выполнено. От имени жителей города Уштобе выражаю благодарность руководству области. Хочу обратиться к землякам: теперь мы должны сохранить этот парк для наших детей и будущих поколений в таком же прекрасном состоянии. Давайте беречь наш парк и нашу природу!» - сказал уштобинец Никита Опрышко.

Отметим, что в целях благоустройства населенных пунктов и создания комфортной среды для жителей в 2022–2025 годах в области Жетісу отремонтировано 40 парков, а в текущем году работы проводятся в 7 парках, 1 сквере и 4 аллеях. В целом с момента образования области в городе Талдыкорган, а также в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском, Кербулакском, Коксуском и Панфиловском районах построены 14 новых парков, 6 скверов и 4 аллеи.

Стоит отметить, что в регионе создано 3 экопарка в городах Талдыкорган, Текели и Саркан, также планируется создать четвертый экопарк в с.Капал Аксуского района. Их создание нацелено на развитие в Жетісу экологического и культурно-познавательного туризма, а также популяризацию природных и исторических особенностей края.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов