В преддверии Дня Республики новую школу взамен приспособленной ввели в области Жетісу. Теперь в этом году в регионе в эксплуатацию сданы уже пять новых школ, еще 2 капитально отремонтированы. Всего с начала образования области построено 24 новых объекта образования, на 27 объектах проведён капитальный ремонт. При этом количество школ, размещённых в приспособленных зданиях, сократилось вдвое, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Новая школа введена в селе Коксай Кербулакского района. Между тем действующая школа, построенная в конце 70-х годов, размещалась в приспособленном одноэтажном здании, в котором отсутствовали столовая и спортивный зал. При этом с момента строительства проводился только текущий ремонт.

- Наша школа рассчитана на 60 мест. Предыдущее здание уже не соответствовало требованиям, ему более 50 лет. Теперь наши учащиеся смогут обучаться в современной школе, оснащённой предметными кабинетами, спортивным и актовым залами, библиотекой и лабораториями. На сегодня у нас работает 20 учителей, из них 5 молодых специалистов. Все вакансии укомплектованы. Обучается 51 ребенок, - отметила директор Коксайской основной школы Асем Сарыбаева.

Церемония перерезания символическо ленты ознаменовала начало работы образовательного учреждения, после чего участники мероприятия и жители села смогли ознакомиться с обустройством новой школы.

Впечатлениями поделились как педагоги, так и ученики и их родители.

- В Коксайской школе я проработала 38 лет. Открытие новой школы – это большое радостное событие для всех нас, для всего села в целом. Конечно нам, педагогам, будет комфортнее работать в современной школе, укомплектованной всем необходимым. И я с радостью продолжу вносить вклад в воспитание подрастающего поколения, - сказала учитель школы Рауза Скакбаева.

- В этой школе учились мои дети, теперь внуки учатся. Всех сельчан поздравляю, и пусть наши дети в новой школе учатся хорошо, - отметила местная жительница Коку Даева.

- В старой школе было зимой прохладно, а в новой школе тепло, уютно, светло. Есть специальные кабинеты, разное оборудование. Теперь у нас больше возможностей участвовать в различных олимпиадах, конкурсах. Мы будем стремиться поднять выше статус нашей школы, - сказала ученица школы Сания Асхаткызы.

К ней присоединился ученик 9 класса Сайдхасан Балтаев:

- Новая школа намного больше старой. Есть отдельный спортзал, разные современные кабинеты. Условия для обучения намного лучше. Со своей стороны мы будем стараться хорошо учиться, - отметил он.

Стоит отметить, что в этом году в регионе новые школы введены в с.Суптай Панфиловского района, с.Рудничный г.Текели, с. Кольтабан Аксуского района, с. Коксай Кербулакского района, также капитального отремонтированы школы им. Мусабека в с.Бозтоган Коксуского района и им.С. Сейфуллина в с.Елтай Ескельдинского района.

Кроме того, новая школа на 600 мест строится в г.Уштобе Каратальского района и за счет возвращенных активов школа на 600 мест возводится в селе Балпык би Коксуского района.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов