Порядок выдачи лицензии и(или) приложения к лицензии на образовательную деятельность

1. Для получения государственной услуги услугополучатель направляет заявление услугодателю через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz (далее - портал), документы, указанные в пункте 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования, образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним» (далее – Перечень основных требований) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Требования к оказанию государственной услуги включающий форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги отражен в перечне основных требований.

На портале в «личном кабинете» услугополучателя отображается статус о принятии заявления (запрос) для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

2. Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение сотруднику ответственного структурного подразделения. При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов, проверяет полноту представленных документов.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о лицензии на медицинскую деятельность, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

При представлении услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя в «личный кабинет» услугополучателя на портале.

3. При предоставлении услугополучателем полного пакета документов при выдаче лицензии и/или приложения к ней, переоформлении лицензии и/или приложения к ней при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения:

в Департаменте:

ответственный сотрудник в течение 22 рабочих дней с момента их регистрации проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, и перечня документов, подтверждающих соответствие им (далее – квалификационные требования), утвержденными приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 473 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 30721), проводит разрешительный контроль с посещением услугополучателя, формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию образовательной деятельности (далее – Комиссия). Состав и Положение о комиссии утверждаются приказом председателя Комитета.

Комиссия, рассмотрев экспертное заключение в течении двух рабочих дней принимает решение.

На основании решения комиссии ответственный сотрудник в течение двух рабочих дней формирует электронное решение - лицензию и/или приложение к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель услугодателя проверяет решение и подписывает с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги, услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

Уведомление (извещение) направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому устройству сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Процедура заслушивания проводится в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Услугополучатель представляет или высказывает возражение к предварительному решению услугодателя в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение о выдаче лицензии и/или приложения к ней, переоформлении лицензии и/или приложения к ней при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.

Источник: официальный сайт Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК

Порядок выдачи лицензии и(или) приложения к лицензии на образовательную деятельность