Для жителей Кербулакского района области Жетісу расширились возможности получения качественной медицинской помощи – необходимые обследования и лечение теперь доступны непосредственно в районе. В преддверии Дня Республики в селе Сарыозек после капитального ремонта с сейсмоусилением открылась центральная районная больница. В целом за последние три года в сельских населенных пунктах района построено и введено 19 новых объектов здравоохранения, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Стационар Кербулакской центральной районной больницы был построен в 1986 году. С момента ввода здания в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился. Проведённые работы позволили улучшить условия оказания стационарной медицинской помощи, создать более комфортную среду для пациентов и медицинского персонала, а также укрепить материально-техническую базу учреждения. Обновлённое здание рассчитано на 120 койко-мест.

- Наша больница является многопрофильной медицинской организацией, обеспечивающей население района первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощью. Здесь оказывают терапевтическую, хирургическую и травматологическую помощь. В структуру больницы также входят родильное, педиатрическое, инфекционное и другие профильные отделения, а также подразделения диагностики и реанимации, - сообщила директор Кербулакской ЦРБ Жанета Нурманбетова.

Одним из ключевых результатов модернизации больницы стало обновление медицинского оборудования.

Приобретены 83 единицы медицинской техники, а также 601 единица мебели и постельных принадлежностей. В настоящее время в больнице полноценно функционируют компьютерный томограф, рентген, маммограф и аппараты ультразвукового исследования (УЗИ), что позволяет предоставлять жителям района современные диагностические услуги. Это результат системной работы, направленной на повышение качества жизни населения региона.

Особое внимание в учреждении уделено и кадровому вопросу.

Для укрепления кадрового потенциала с 2024 года в Кербулакский район прибыли на работу 14 врачей. Всего в районной ЦРБ работают 648 сотрудников, включая 43 врача, 350 специалистов среднего звена.

- В качестве молодого специалиста работаю в нашей районной больнице. Врач-эндокринолог. Большой поддержкой для меня стала единовременная выплата в размере 10 млн теңге. Также решен мой жилищный вопрос. Считаю, что такая государственная поддержка дает возможность на постоянной основе обеспечить сельскую местность квалифицированными медицинскими специалистами. Сейчас моя главная задача – оправдать оказанное доверие. Со своей стороны прилагаю все усилия, чтобы оказывать пациентам качественную медицинскую помощь. В этой связи обновление больницы – хорошее подспорье, - отметила Айдана Мараткызы.

Мнением поделились и местные жители. Среди них жительница села Жаннат Ахметова:

- В этой больнице на свет появились все мои четыре дочери. Одна из них стала врачом. Конечно в последние годы больница уже была устаревшей, поэтому очень хорошо, что сделали ремонт. Больница стала современной, новое оборудование. Радует, что и врачи, молодые специалисты в район приезжают. В комплексе, я верю, все это способствует укреплению здоровья наших жителей, - сказала она.

К ней присоединился Сламбай Токабаев:

- В нашей больнице с начала ее открытия, а это считай 40 лет назад, капитальный ремонт не проводился. К примеру, раньше в стационар, когда приходилось обращаться, внутри темно, все старое, даже как-то настроя на выздоровление не появлялось. Сейчас все изменилось: очень светло, даже уютно. К тому же всякое медицинское оборудование установили. Ранее для того, чтобы пройти КТ, надо было ехать в Талдыкорган. Теперь эта проблема тоже решена. А еще благодаря государственной поддержке к нам в район приехали квалифицированные врачи, - поделился мнением сельчанин.

Открытие обновлённой Кербулакской ЦРБ стало важным этапом в развитии здравоохранения района. Создание современных условий для работы медицинских специалистов и пребывания пациентов направлено на повышение качества медицинского обслуживания и обеспечение своевременной помощи жителям.

Напомним, недавно после капитального ремонта с усилением в эксплуатацию была введена центральная районная больница в Аксуском районе.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов