В области Жетісу в государственном национальном природном парке «Алтынемел» свыше 1 тысячи человек собрались на туристическом культурно-экологическом фестивале «Алтынемел – құландар мекені». Среди них гости из Великобритании, Индии, Франции, России, включая Якутию, а также городов Астана, Алматы, Талдыкорган и Алматинской области. Впервые мероприятие прошло на республиканском уровне, объединив спортивные забеги, этнокультурные выставки, мастер-классы, концертную программу, экскурсии к древним петроглифам и возможность увидеть куланов в естественной среде обитания. К слову, сегодня численность куланов в природном парке превысила уже 3500 особей, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В фестивале приняли участие заместитель акима области Марлен Кольбаев, представители Министерства туризма и спорта, руководства нацпарка, тревел-блогеры, инфлюенсеры и любители экологического туризма в целом. Организаторами выступили ГНПП «Алтынемел», областное управление туризма и информационно-туристский центр «Vizit Zhetуsu».

Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на продвижение туристического потенциала региона.

- Данный фестиваль – одно из трех мероприятий, включённых в календарь крупных культурно-туристических событий Министерства туризма и спорта, а его масштабы расширяются из года в год. Главная цель – познакомить посетителей с уникальным природным и историко-культурным наследием национального парка, привлечь внимание к защите редких животных и популяризировать важность охраны природы. В целом под руководством акима области принимаются необходимые меры по развитию туризма в регионе, при этом на особом контроле – развитие туристской инфраструктуры. Благодаря чему ежегодно область Жетісу посещают около 2 млн туристов, - отметил М. Кольбаев.

В этом году фестиваль начался с экозабега на 5 и 10 километров у подножия гор Шолак. Участники бежали на фоне горных пейзажей, сочетая активный отдых с популяризацией заботы об окружающей среде. Победители забега были награждены специальными медалями.

В этот день на площадке визит-центра национального парка зрителям представили культурную программу в духе степных традиций. В частности, гости фестиваля увидели шоу «Вращение меча» и «Шоу топора», продемонстрировавшие боевые традиции кочевников. Также артисты выступили с музыкальными номерами на национальных инструментах.

Гости фестиваля отправились на экскурсию к древним петроглифам в горах Шолак, где увидели изображения и знаки, высеченные на скалах тысячи лет назад и рассказывающие о древней истории Жетісу.

Кроме того, на площадке визит-центра прошли мастер-классы, посвящённые петроглифам, древнетюркской письменности и традиционным ремёслам. Для детей организовали игры и квесты, а также провели ярмарку изделий ручной работы.

Таким образом, фестиваль стал развернутой культурно-познавательной площадкой, позволяющей познакомиться с национальной культурой и узнать историю родного края, находясь в гармонии с природой.

Гости поделились своими впечатлениями о мероприятии.

- В национальный природный парк «Алтынемел» я впервые приехала, когда открылся визит-центр. Сегодня я здесь во второй раз. Увидела в социальной сети Instagram информацию о проведении фестиваля, и мы с мужем специально приехали из Алматы. Утром участвовали в кроссе на 5 километров. Маршрут был очень интересным. Я сама занимаюсь скалолазанием, поэтому участие в спортивном мероприятии не вызвало особых трудностей. На сегодняшнем фестивале царит этническая атмосфера, чувствуется дух древних кочевых народов. Поэтому эта поездка оставила у меня особые впечатления, - говорит жительница Алматы Дарья Никишина.

- Я представляю туристическую компанию. В национальном парке я впервые. Поскольку мы работаем в туристической сфере, у нас есть желание внести свой вклад в популяризацию таких уникальных мест, где сочетаются природа и история Казахстана. Кроме того, мы приехали посмотреть фестиваль и увидеть куланов. Я сама SMM-специалист, вместе со мной приехал специалист по съёмке с дрона. Мы хотим снять видеоматериалы, и как можно шире рассказать о возможностях этого парка, - говорит Гульдана Каршигина.

Среди посетителей были и иностранные граждане.

- Я во второй раз приезжаю в Казахстан. Меня привлекают живописная природа этой страны и её национальная культура. Особое впечатление производит гостеприимство местных жителей. Через публикации в социальных сетях я стараюсь подробно рассказывать своим читателям о красотах Казахстана, - говорит гражданин Великобритании Джордж Купер.

Как отмечают специалисты национального парка, численность куланов, которая когда-то резко сократилась, а сами животные были внесены в Красную книгу Казахстана, сегодня восстанавливается в природном парке «Алтынемел» в рамках специальной программы. Куланы стали одним из природных символов парка.

- Сегодня посетителям фестиваля предоставлена возможность наблюдать за куланами в естественной среде обитания. Стоит отметить, что в 1982 году насчитывалось всего 32 кулана, а в этом году их численность достигла 3 571 особи. Это конкретный результат природоохранной работы и яркий пример восстановления популяции редких животных, - говорит директор государственного национального природного парка «Алтынемел» Куат Байтурбаев.

В целом развитие туризма в области Жетісу основано на 5 дестинациях, одна из которых – национальные парки. К слову, в прошлом году ГНПП «Алтынемел» посетили 32 тысячи человек, из них 11 тысяч – иностранцы.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Бекен Нурхан