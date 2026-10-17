В области Жетісу ко Дню Республики пройдут республиканские акции "Republic Day" и "Bereke Fest"
В преддверии празднования Дня Республики в области Жетісу пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.
С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории области Жетісу, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.
Пресс-служба акима области Жетісу
Список торговых домов, принимающих участие в республиканской акции «Republic Day»
Наименование торгового объекта
Адреса торговых объектов
1
Торговый дом «Алматы-1»
Город Талдыкорган, улица Гаухар ана, 83
2
Торговый дом«Алматы-2»
Город Талдыкорган, улица Гаухар ана, 83
3
Торговый дом «Астана-1»
Город Талдыкорган, улица Акын Сара, 112
4
Торговый дом «Астана-2»
Город Талдыкорган, улица Акын Сара, 112
5
Торговый дом «Болашақ»
Город Талдыкорган, улица Дарабоз ана, 91
6
Торговый дом «Жетісу»
Город Талдыкорган, улица Акын Сара, 114
7
Торговый дом «ЦУМ»
Город Талдыкорган, проспект Назарбаева, 46
8
Торговый дом «Евразия»
Город Талдыкорган, улица Биржан сал, 51
9
Торговый дом «Шаған»
Город Талдыкорган, улица Биржан сал, 51А
10
Торговый дом «Дәулет»
Город Талдыкорган, микрорайон "Жастар", 51А
Список торговых объектов, участвующих в республиканской акции «Bereke Fest»
Наименование торговых объектов
Адреса торговых объектов
1
Торговая сеть «Тоймарт»
Город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра, 54
2
Торговая сеть «Small»
Город Талдыкорган, улица Абая, 274
3
Супермаркет «Magnum»
Город Талдыкорган микрорайон "Каратал", 20
Супермаркет «Food Mart»
Город Талдыкорган, улица Ракишева, 1
5
Супермаркет «As-mart»
Город Талдыкорган, улица Гаухар ана, 222
6
Супермаркет «Family market»
Город Талдыкорган, улица Ескелди би, 47
7
Супермаркет «Магнит»
Город Талдыкорган, улица Уалиханова, 206
8
Супермаркет «Центральный»
Город Талдыкорган, проспект Назарбаева, 34
9
Супермаркет «Восток»
Город Талдыкорган, микрорайон "Шығыс"
10
Супермаркет «Дархан»
Город Талдыкорган, улица Уалиханова, 183
11
Супермаркет «Мандарин»
Город Талдыкорган, улица Абая, 298