В преддверии празднования Дня Республики в области Жетісу пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории области Жетісу, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Пресс-служба акима области Жетісу

Список торговых домов, принимающих участие в республиканской акции «Republic Day»

Наименование торгового объекта

Адреса торговых объектов

1

Торговый дом «Алматы-1»

Город Талдыкорган, улица Гаухар ана, 83

2

Торговый дом«Алматы-2»

Город Талдыкорган, улица Гаухар ана, 83

3

Торговый дом «Астана-1»

Город Талдыкорган, улица Акын Сара, 112

4

Торговый дом «Астана-2»

Город Талдыкорган, улица Акын Сара, 112

5

Торговый дом «Болашақ»

Город Талдыкорган, улица Дарабоз ана, 91

6

Торговый дом «Жетісу»

Город Талдыкорган, улица Акын Сара, 114

7

Торговый дом «ЦУМ»

Город Талдыкорган, проспект Назарбаева, 46

8

Торговый дом «Евразия»

Город Талдыкорган, улица Биржан сал, 51

9

Торговый дом «Шаған»

Город Талдыкорган, улица Биржан сал, 51А

10

Торговый дом «Дәулет»

Город Талдыкорган, микрорайон "Жастар", 51А

Список торговых объектов, участвующих в республиканской акции «Bereke Fest»

Наименование торговых объектов

Адреса торговых объектов

1

Торговая сеть «Тоймарт»

Город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра, 54

2

Торговая сеть «Small»

Город Талдыкорган, улица Абая, 274

3

Супермаркет «Magnum»

Город Талдыкорган микрорайон "Каратал", 20

Супермаркет «Food Mart»

Город Талдыкорган, улица Ракишева, 1

5

Супермаркет «As-mart»

Город Талдыкорган, улица Гаухар ана, 222

6

Супермаркет «Family market»

Город Талдыкорган, улица Ескелди би, 47

7

Супермаркет «Магнит»

Город Талдыкорган, улица Уалиханова, 206

8

Супермаркет «Центральный»

Город Талдыкорган, проспект Назарбаева, 34

9

Супермаркет «Восток»

Город Талдыкорган, микрорайон "Шығыс"

10

Супермаркет «Дархан»

Город Талдыкорган, улица Уалиханова, 183

11

Супермаркет «Мандарин»

Город Талдыкорган, улица Абая, 298