В области Жетісу нагрузка на пункт пропуска «Нур жолы» снижена на 30%

В области Жетісу для оптимизация транспортных потоков и снижения нагрузки на автомобильный пункт пропуска «Нур жолы» реализуется проект по перенаправлению автотранспорта на территорию СЭЗ «МЦПС «Хоргос». На данном этапе в пилотном режиме его реализация уже позволила уменьшить нагрузку на 30%, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным управляющей компании СЭЗ «МЦПС «Хоргос», фактически, с 7 по 14 октября, перенаправлено более 8 тыс. единиц автотранспортных средств, а суточный показатель превысил 1 тыс. единиц.

- За счет перенаправления АТС увеличен полезный грузопоток на пункте пропуска «Нур жолы», что в свою очередь позволит увеличить объем таможенных поступлений в бюджет, обеспечив их прозрачность. Реализация данного подхода будет способствовать эффективному использованию транспортной инфраструктуры, созданию дополнительных экономических возможностей и укреплению позиций области Жетісу как важного транспортно-логистического узла. В целом пилотный проект позволит увеличить пропускную способность пункта «Нур жолы», сократить время простоя и транспортные издержки, укрепить транзитную конкурентоспособность Казахстана, - отметил заместитель председателя правления АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос» Сейілбек Садырбай.

По его словам, параллельно с 17 сентября стартовал сопутствующий проект с внедрением цифровой платформы «EuraTrade Link» для предварительного декларирования и обмена таможенной информацией, что позволило упростить прохождение таможенных процедур.

Важно отметить, на сегодняшний день МЦПС «Хоргос» обладает всей необходимой инфраструктурой для приема и оформления автотранспортных средств, включая склады временного хранения, транспортно-логистические площадки, зоны таможенного и пограничного контроля, дорожную и инженерную инфраструктуру.

Пресс-служба акима области Жетісу

Иллюстрации созданы с помощью ИИ