В области Жетісу цифровые решения применяются в государственном управлении, мониторинге земельных ресурсов и инфраструктуры, поддержке инвестиций, сфере образования, обеспечении общественной безопасности, здравоохранении и подготовке IT-специалистов. Параллельно развивается интернет-инфраструктура, расширяется доступ населения к цифровым сервисам. Эти и другие вопросы обсуждались в ходе форума «JETISU IN THE AGE OF AI» – «Жетісу в эпоху искусственного интеллекта», прошедшего в Талдыкоргане, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Форум объединил представителей госорганов, IT-индустрии, бизнеса и образовательного сообщества для обсуждения перспектив развития искусственного интеллекта, обмена опытом и продвижения инновационных решений.

Открывая форум, руководитель аппарата акима области Нуржан Егинбаев поприветствовал участников от имени акима области:

- Фундамент цифровой трансформации области Жетісу уже заложен, появляются новые проекты и направления развития. На данном этапе при поддержке главы региона ведется работа по расширению применения искусственного интеллекта в разных сферах, развитию цифровой инфраструктуры, укреплению информационной безопасности и подготовке специалистов будущего. Уверен, что сегодняшний форум станет эффективной площадкой для обмена опытом, обсуждения перспективных инициатив и выработки новых решений, способствующих дальнейшему успешному цифровому развитию региона, - подчеркнул Н. Егинбаев.

Фундамент цифровой трансформации региона уже заложен, появляются новые проекты и направления развития. Однако впереди еще большая работа: необходимо расширять применение искусственного интеллекта, развивать цифровую инфраструктуру, укреплять информационную безопасность и готовить специалистов будущего.

Центральным событием программы стала панельная сессия «Жетісу в эпоху ИИ», посвященная развитию искусственного интеллекта и внедрению технологических решений.

О цифровых решениях в области Жетісу рассказал руководитель областного управления цифровых технологий Айдын Темирбаев.

По его словам, с 2022 года функционирует региональная геоинформационная система «Smart Jetisu», позволяющая отслеживать земельные ресурсы и объекты инфраструктуры, а также инвестиционная карта, включающая инвестпроекты и промышленные объекты. Через систему E-Jetisu с начала этого года обработано более 29 тысяч заявок в сфере дошкольного образования, службой 109 – единым контакт-центром для обращений жителей по вопросам коммунальных услуг, городской инфраструктуры и бытовых проблем – принято свыше 17 тысяч обращений.

- С 2025 года в области Жетісу действует ситуационный центр с 65 аналитическими кейсами. В сфере безопасности используются более 25 тысяч видеокамер, внедрена система раннего оповещения Mass Alert, охватившая свыше 90% населения. Подготовку IT-кадров поддерживают IT-хаб «Jetisu Digital» и кампус «Tomorrow School». Параллельно продолжается развитие интернет-инфраструктуры: доступ к сети имеют 97,7% населенных пунктов области, - отметил А. Темирбаев.

Генеральный директор «Target AI» Дамир Жаримбетов рассказал о цифровых решениях компании, используемых в области:

- В регионе к платформе подключено около 1,5 тысячи камер видеонаблюдения. Особое внимание уделяется безопасности в школах. Для нас важно, чтобы цифровые технологии приносили конкретную пользу жителям Жетісу. Используя возможности ИИ, мы разработали модуль, позволяющий выявлять противоправные действия в отношении школьников с помощью обычных камер видеонаблюдения. Рассчитываем, что в следующем году сможем масштабировать это решение на все школы области, - отметил он.

Обсуждая роль искусственного интеллекта в профессиональном развитии и образовании, участники панельной сессии рекомендовали школьникам, начинающим и молодым разработчикам уделять особое внимание чтению, письму, математике и аналитическому мышлению, формируя прочную основу для дальнейшего применения искусственного интеллекта. Тем, кто уже состоялся в профессии, важно научиться использовать ИИ для ускорения рабочих процессов и повышения эффективности труда.

О практическом подходе к внедрению новых технологий рассказал управляющий директор «Tech Lead Kolesa Group» Амангельды Кадыл. А GR-директор Ассоциации по развитию искусственного интеллекта в Казахстане Асель Абакова выступила с докладом на тему: «Освещая путь ИИ. Развитие AI-экосистемы Казахстана».

Отдельный блок программы был посвящен цифровизации предпринимательства, в рамках которого опытом внедрения цифровых решений поделились основатели ряда компаний из Жетісу. В рамках «Google DevFest» выступили международные эксперты «Google Developer Experts». В завершение стартап-команды представили свои проекты жюри и инвесторам.

Стоит отметить, что в рамках форума была организована выставка, где ведущие ІТ-компании представили свои технологические продукты и инновационные разработки.

Также в ходе мероприятия состоялось награждение специалистов и представителей компаний, внесших вклад в развитие цифровизации.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков