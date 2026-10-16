В области Жетісу за один день газ подключили к газу сразу 5 сел

В области Жетісу за один день природный газ подали сразу в пять сельских населённых пунктов. Таким образом, ещё около 1500 жителей Панфиловского района получили доступ к природному газу, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В частности, в сёлах Жидели, Акарал, Кызылжиде, Сарпылдак и Керимагаш проложили газопровод общей протяжённостью 58 км.

На церемонии запуска газа в селе Акарал заместитель акима области Асет Канагатов поздравил жителей с этим радостным событием.

– Газификация – одно из важнейших направлений в повышении качества жизни населения. На сегодня в Жетісу газифицировано 110 населенных пунктов, 467 тысяч человек получили доступ к природному газу. Кроме того, в 16 населённых пунктах продолжаются строительные работы. В рамках реализации поручения Президента страны по обеспечению природным газом 126 населённых пунктов от Кербулакского до Панфиловского района, включая Талдыкорган, реализованы сегодняшние проекты. В целом до конца года уровень газификации области достигнет 74%. Работа в этом направлении будет продолжена и находится на особом контроле главы региона, – отметил А. Канагатов.

Затем состоялась церемония зажжения газового факела, символизирующая официальное подключение сел к голубому топливу.

Мнением поделились местные жители. Одна из них жительница села Акарал Раушан Кариева:

– Я живу в этом селе уже десять лет. Два года назад мы переехали в этот новый дом. У нас маленькие дети. Сегодня в нашем селе появился газ, и мы очень рады. Теперь не придётся, как раньше, носить уголь, дрова, топить печь и выносить золу. Теперь можно будет спокойно уходить на работу, не беспокоясь о том, что дети замёрзнут или дом остынет, и возвращаться в тёплый, уютный дом, – рассказала она.

По данным акимата Панфиловского района, из 40 населённых пунктов района газификации подлежат 26. Газифицирован город Жаркент, в прошлом году природный газ подали в села Ават, Ынтымак, Суптай, Надек, Аккент. Теперь голубое топливо пришло ещё в 5 сёл. В целом работы по подключению оставшихся 15 населённых пунктов, подлежащих газификации, будут поэтапно завершены до конца текущего года. В результате 60,7 тыс. жителей района получат доступ к природному газу.

Кроме того, учитывая обращения жителей района, завершена разработка проектно-сметной документации 6 населенных пунктов. Получены положительные заключения государственной экспертизы по селам Турпан, Садыр, Диханкайрат. По селам Сарыбель, Баскунши и Коктал-Арасан проект находится на рассмотрении государственной экспертизы. Производство строительно-монтажных работ в данных населенных пунктах запланировано на 2027 год.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов