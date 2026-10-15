В области Жетісу отметили 90-летие выдающегося представителя казахской прозы, известного писателя Сайына Муратбекова. В рамках юбилейных мероприятий в Талдыкоргане состоялась конференция «Сайын даланың Сайыны», на которой была презентована книга о писателе. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель акима области Алибек Жаканбаев, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулькенов, видные представители литературного и культурного сообщества страны, а также жители региона, увлеченные литературой, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Открывая конференцию, состоявшуюся во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова, А. Жаканбаев зачитал поздравительное письмо Вице-Президента Республики Казахстан Ерлана Карина.

«Сайын Муратбеков – талантливый писатель, внесший значительный вклад в развитие национальной духовности и поднявший казахскую прозу на новый уровень. В его произведениях с большим мастерством раскрываются нравственные ценности, реальная жизнь аула и чувство тоски по родному краю... Сегодня Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению духовного и интеллектуального потенциала народа. В этой связи в Конституции, получившей единогласную поддержку общественности, развитие образования и науки, поддержка культуры и развитие человеческого капитала определены как одни из стратегических задач государства. Поэтому изучение литературного наследия наших поэтов и писателей, а также его широкая популяризация среди подрастающего поколения имеют большое значение. Желаю успехов в работе конференции, посвящённой увековечению памяти Сайына Муратбекова, его творческого наследия и достойного жизненного пути», - говорится в поздравительном письме Вице-Президента.

Кроме того, поздравительные письма Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Союза писателей ТЮРКСОЙ, Союза писателей СНГ и других творческих организаций были переданы в областной историко-краеведческий музей имени М. Тынышпаева.

Затем состоялась презентация книги «Суреткер Сайын Мұратбеков» («Мастер слова Сайын Муратбеков»), изданной при поддержке акима области Бейбита Исабаева. Отметим, что в сборник вошли воспоминания о писателе, написанные в разные годы, литературно-портретные статьи, размышления его современников и друзей по перу, а также литературные интервью, которые сам писатель в разные годы давал средствам массовой информации.

В рамках конференции прозвучали доклады о творчестве и литературном наследии писателя, его роли в казахской литературе и художественном мире.

- В 1960-е годы в казахскую литературу пришло целое поколение талантливых писателей. Во главе этого поколения стоял Сайын Муратбеков. Именно его произведения привнесли в казахскую литературу свежее дыхание. В своём первом рассказе «Менің қарындасым» он одним из первых в казахской литературе раскрыл ранее не затрагиваваемую тему родственных чувств к младшей сестре, а в произведении «Жусан иісі» первым написал о запахе этой степной травы как о родном, присущем казахскому народу аромате. В те годы в литературу пришли и другие писатели – Мухтар Магауин, Абиш Кекильбаев, Калихан Ыскаков, Оралхан Бокей, Дукенбай Досжан. Они активно работали, создавая произведения, которые подняли казахскую литературу на новый уровень, - отметил Мереке Кулькенов.

- Стиль Сайына Муратбекова – аскетический лиризм. Это сдержанная, лаконичная художественная манера, которая не допускает излишней экспрессии и не выставляет напоказ внутренние переживания героев. Писателю чужда внешняя декоративность. Создание произведений, доведённых до совершенства, способных служить образцом и задавать направление литературному процессу, – всё это признаки классики. С этой точки зрения у нас есть все основания называть Сайына «последним классиком». Это определение неофициальное и субъективное. В русской литературе так называли Ивана Бунина, а в американской – Джона Апдайка. Это не означает, что после них не появлялись другие классики. Речь идёт о завершении одной эпохи в литературе и переходе к новому этапу. Именно в этом смысле мы и употребляем это выражение в отношении Сайына Муратбекова, - поделился мнением Почетный писатель Казахстана Жусипбек Коргасбек.

Продолжая разговор о творчестве Сайына Муратбекова, участники конференции поделились тёплыми воспоминаниями о писателе.

Стоит отметить, в рамках юбилейных мероприятий вечером на сцене академического драматического театра имени Бикен Римовой будет представлена премьера спектакля «Жабайы алма», созданного по мотивам произведения писателя.

К слову, всего в регионе в рамках юбилейной даты проведено около 50 мероприятий в различных форматах: книжные выставки, литературные конкурсы, читательские конференции, круглые столы и другое.

Напомним, Сайын Муратбеков – уроженец Жетісу, выдающийся писатель, сформировавший собственный стиль в казахской прозе, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Республики Казахстан. Его произведения «Жусан иісі», «Жабайы алма», «Кәмен-тоғай» и «Дос іздеген қыз» вошли в золотой фонд классической казахской литературы.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков