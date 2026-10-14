В Жетісу обсудили вопросы обеспечения безопасности детей

Сегодня в акимате области Жетісу под председательством заместителя акима области Диаса Есдаулетова состоялось внеочередное заседание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при областном акимате. В совещании приняли участие представители департамента полиции, прокуратуры, руководители управлений образования и по защите прав детей, заместители акимов районов и городов, а также руководители и сотрудники организаций образования.

В центре внимания были вопросы обеспечения прав и безопасности детей, профилактики правонарушений и буллинга, а также повышения эффективности работы профильных организаций. Участники совещания также обсудили текущее состояние образовательных учреждений региона и принимаемые меры по обеспечению безопасных условий для детей.

По итогам заседания комиссии были даны конкретные поручения ответственным руководителям и организациям.

Пресс-служба акима области Жетісу