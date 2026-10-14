В Аксуском районе области Жетісу за последние 3 года построено 23 новых социальных объекта, включая объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры, и 5 объектов капитально отремонтированы. В целом за указанный период уровень обновления социальных объектов в области в среднем составил 55,8%. Об этом стало известно в ходе встречи акима области Бейбита Исабаева с населением района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В частности, полностью завершены ремонтные работы в Аксуской районной больнице, которая до настоящего времени оставалась проблемным объектом. На прошлой неделе больница была введена в эксплуатацию, оснащена новым медицинским оборудованием и уже начала работу.

- В бюджете на следующий год предусмотрены средства на установку компьютерного томографа и кислородной станции, необходимых жителям района. Теперь для прохождения компьютерной томографии жителям района не придётся ездить в областной центр. Кроме того, учитывая обращение жителей района, озвученного на прошлогодней встрече, в селе Карашилик установлен блочно-модульный медицинский пункт. Помимо этого, в селе Кызылагаш ведётся строительство трассового медико-спасательного пункта для оказания экстренной медицинской помощи в круглосуточном режиме. Работы будут завершены до конца года, - сообщил Б. Исабаев.

В сфере образования новая школа на 180 мест с мини-центром на 75 мест взамен приспособленной введена в этом году в селе Кошкентал. В ней предусмотрена библиотека с читальным залом на 18 мест, столовая на 40 мест, спортивный и актовый залы на 124 места. Есть кабинеты новой модификации, включая кабинеты физики, химии, биологии, два мультимедийных кабинета, а также мастерские для девочек и мальчиков, укомплектованные всем необходимым оборудованием.

В сфере культуры в регионе введены в эксплуатацию 3 дома культуры, два из них в текущем году открыты в Аксуском районе – дома культуры в сёлах Матай и Есеболатов. В доме культуры села Капал проведён текущий ремонт, заменён отопительный котёл. Районной библиотеке, которая ранее не имела собственного здания, передано здание детской спортивной школы в селе Жансугуров, что позволило создать благоприятные условия для работы библиотеки.

- Вместе с тем строительство дома культуры на 180 мест в селе Арасан до настоящего времени не завершено. На сегодняшний день общая готовность составляет 73%. В связи с этим поручаю ввести указанный объект в эксплуатацию до конца года. Также в текущем году из фонда «Қазақстан халқына» выделено 150 млн теңге на укрепление материально-технической базы и благоустройство районного дома культуры имени М. Байсакулы в селе Жансугуров. Работы необходимо завершить весной следующего года, - отметил глава региона, дав соответствующие поручения акиму района.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Канат Умиралинов, Дмитрий Ерофеев,

также фотографии предоставлены акиматом Аксуского района