В области Жетісу в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан« создадут четвертый экопарк, развивая природный объект «Тамшыбұлақ» в селе Капал Аксуского района. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев на встрече с жителями района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В целом туризм – одно из важнейших направлений экономики области. По словам главы региона, в 2023–2025 годах на развитие отрасли из государственного бюджета было выделено 50,7 млрд теңге, а на текущий год предусмотрено свыше 23 млрд теңге. Кроме того, за счет частных инвестиций строятся 23 зоны отдыха общей стоимостью 17,8 млрд теңге.

Благодаря этому продолжается развитие необходимой инфраструктуры для комфортного отдыха туристов. Ведется строительство берегоукрепительных сооружений на побережье Алаколя и канализационно-очистного сооружения. Завершается строительство инженерно-коммуникационных сетей на побережье озера Балхаш. На побережье также строятся коммунальные пляжи, которых будет три. В дальнейшем предстоит благоустроить береговую территорию, создать зоны отдыха и привлечь частных инвесторов.

Еще один крупный проект в сфере экологического туризма – строительство дороги к водопаду Бурханбулак в Ескельдинском районе. Завершить работы планируется в следующем году.

- Необходимо развивать туризм и в Аксуском районе. Особенно важно раскрыть туристический потенциал района за счет горного и экологического туризма, что позволит придать дополнительный импульс местной экономике. Один из перспективных объектов – природный источник «Тамшыбұлақ», расположенный в селе Капал. Нужно рассмотреть вопросы создания необходимых условий для посетителей и включения объекта в туристические маршруты. Подготовьте смету. В рамках программы «Таза Қазақстан» начнем работу над экопарком «Тамшыбұлақ», - подчеркнул Б. Исабаев.

Напомним, по поручению Главы государства в регионе уже созданы три экопарка – «Койтас» в Сарканском районе, «Тасбақа» в г.Талдыкорган и «Серкесай» в г.Текели. В перспективе к ним присоединится экопарк «Тамшыбұлақ» в Аксуском районе.

К слову, ежегодно область Жетісу посетили более 2 млн туристов.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Канат Умиралинов, Дмитрий Ерофеев