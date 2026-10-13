«Таза Қазақстан»: в Жетісу состоялась экоакция «Жетісудың 7 қазынасы: Тамшыбұлақ»

В рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» в области Жетісу состоялась экологическая акция «Жетісудың 7 қазынасы: Тамшыбұлақ». Участники высадили 35 елей у известного родника Тамшыбулак в Аксуском районе, положив начало областному проекту по популяризации природных и историко-культурных достопримечательностей региона. Высадку деревьев приурочили к 35-летию Независимости Республики Казахстан, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Организатором мероприятия выступило КГУ «Jetisy jastary». К высадке деревьев присоединились сотрудники Капальского лесного хозяйства.

По словам директора «Jetisy jastary» Арная Байжурынова, проект призван содействовать сохранению чистоты живописных мест, популяризации исторического наследия и развитию интереса к достопримечательностям области. В программу мероприятия также вошло знакомство с историей и культурной ценностью родника.

Впечатлениями поделилась одна из участниц акции, первокурсница Капальского профессионально-технического колледжа Диана Абуталипова. Она отметила, что мероприятие объединило представителей разных культур и поколений. По ее словам, родное село постепенно преображается, становится более благоустроенным и привлекательным для туристов.

- Высаженные ели со временем станут частью природного ландшафта и будут напоминать о нашем совместном труде. Эта инициатива показала, что забота о природе начинается с конкретных поступков, а сохранение природного наследия требует участия каждого, - сказала она.

Проект «Жетісудың 7 қазынасы» призван продолжить работу по популяризации природных и исторических памятников Жетісу. Его главная цель – привлечь внимание общества к богатству родного края и воспитать ответственное отношение к наследию, которое необходимо сохранить для будущих поколений.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов