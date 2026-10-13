До конца текущего года число жителей области Жетісу, обеспеченных природным газом, достигнет 518 тысяч человек. При этом в этом году начнутся работы по подведению газа к 31 селу Аксуского района. После завершения проектов по газификации 84 населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов уровень газификации региона достигнет 93,8%. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с жителями Аксуского района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По словам главы региона, до образования области газифицировано было всего 5 населённых пунктов, или 27% населения. Сегодня к природному газу подключены 110 населённых пунктов – от Кербулакского района до города Талдыкоргана, включая Панфиловский район, а до конца года работы завершатся ещё в 16 сёлах. В результате этот показатель достигнет 74%.

- В прошлом году завершилось строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал», а также была разработана проектно-сметная документация для обеспечения природным газом населённых пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов. В этом году через Фонд развития инфраструктуры предусмотрено финансирование для начала этих работ. В частности, в этом году мы начнём работы по подведению газа к 31 селу Аксуского района, а в следующем году завершим их, - сказал Б. Исабаев.

В ходе встречи глава региона также остановился на вопросе обеспечения питьевой водой. В этом году работы ведутся в 11 населённых пунктах области, из них 8 проектов завершатся до конца года, а 3 – переходящие на следующий год.

В частности, в Аксуском районе показатель централизованного обеспечения питьевой водой составляет 99,7%. В этом году проводятся текущие ремонтные работы водопроводных сетей в сёлах Байтерек, Алтынарык, Копа и Актоган.

Как отметил Бейбит Исабаев, жителям села Жансугуров вода подаётся из 3 скважин. В целях сокращения расходов учреждения на потребление электроэнергии и обеспечения жителей бесперебойной питьевой водой в следующем году из областного бюджета будут предусмотрены соответствующие средства и проведены работы по установке солнечных панелей.

Отметим, что в настоящее время чистой питьевой водой обеспечены 93% населённых пунктов области Жетісу.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Жеңіс Ысқабай