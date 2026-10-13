В области Жетісу работа по развитию дорожной инфраструктуры ведется системно. В результате к концу года доля дорог областного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигнет 96%. Это один из высоких показателей в республике. Значительно улучшилось качество дорожной инфраструктуры и в Аксуском раоне. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Завершён ремонт автомобильных дорог областного значения Талдыкорган – Уштобе (40 километров) и Аксу – Жаналык (22 километра).

- На участке автодороги Жансугуров – Матай до Аксу полностью уложен асфальт на протяжении 30 километров. Продолжается ремонт дорог Аксу – Ойтоган и Аксу – Каракоз. Работы планируется полностью завершить в следующем году. Ежегодно особое внимание уделяется и ремонту дорог местного значения. Так, в селе Жансугуров в этом году отремонтировано 9 улиц. Эта работа продолжится и в следующем году, - отметил Б. Исабаев.

Стоит отметить, в прошлом году был проведён ремонт подъездных автомобильных дорог к сёлам Егинсу и Алтынарык, имеющих областное значение, а также участка протяжённостью 26 километров, ведущего к селу Капал от трассы «Алматы – Усть-Кменогорск».

К слову, в регионе на участке автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Усть-Каменогорск» – от границы Алматинской области до Талдыкоргана, а также на объездных дорогах города реализуются проекты среднего и капитального ремонта общей протяжённостью 159 километров. На сегодняшний день работы завершены на 103 километрах, на остальных участках они продолжатся в следующем году.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Канат Умиралинов