«Таза Қазақстан»: в Жетісу в сельской местности обновляют парки

В области Жетісу в этом году в рамках программы «Таза Қазақстан» начат ремонт центральных парков в трёх районах. Один из них расположен в Аксуском районе, а именно в селе Жансугуров, где в настоящее время ведутся строительные работы. Капитальный ремонт центрального парка должен завершиться в следующем году. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев во время встречи с жителями района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По словам акима области, в этом году начат ремонт парков в Каратальском, Коксуском и Аксуском районах.

- Мы приняли решение разделить заброшенный парк в селе Жансугуров общей площадью 21 гектар на две части. 10 гектаров оставим под зону отдыха, а на оставшейся территории планируем построить современный стадион, необходимый району. В этом году из местного бюджета выделены первоначальные средства на капитальный ремонт парка. Оставшееся финансирование предусмотрим в следующем году. Строительство парка должно завершиться в следующем году. Проектно-сметная документация стадиона находится на стадии подготовки, после завершения необходимо подать соответствующую заявку. Поручаю акиму района взять эту работу на строгий контроль, - сказал Б. Исабаев.

Глава региона во время встречи с жителями Аксуского района отметил, что в рамках реализации программы «Таза Қазақстан» осуществляется ряд важных проектов по ремонту крыш и фасадов многоквартирных жилых домов, строительству и благоустройству дворов, детских и спортивных площадок.

Так, в Аксуском районе в этом году проводится ремонт фасадов и крыш 13 многоквартирных жилых домов, а работы по благоустройству дворов жилых домов полностью завершены. В прошлом году были обновлены крыши, фасады и дворы 16 домов в сёлах Матай, Кызылагаш и Жансугуров. Кроме того, в 2025-2026 годах в сёлах Матай, Колтабан, Кошкентал, Алтынарык, Сагабуйен проложено более 40 километров электрических сетей и установлено более 1300 уличных осветительных фонарей.

Жители села Жансугуров, в домах которых было проведено благоустройство, поделились своим мнением.

- Раньше многоквартирные дома, в которых мы жили, выглядели обветшалыми, их внешний вид был изношенным. Сейчас благодаря благоустройству стены обновили, крышу заменили. Дома стали не хуже новых. Выражаем благодарность всем, кто принял участие в проведении этих мероприятий, - сказал Муратхан Жуманов.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Канат Умиралинов