В области Жетісу в текущем году жильём будут обеспечены 4 600 семей

Если в прошлом году в области Жетісу жильем было обеспечено 3284 семьи, то в этом году новоселье справят уже 4600 семей, включая жителей Аксуского района. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По словам главы региона, в связи с передачей функции предоставления жилья Отбасы банку с мая прошлого года в Аксуском районе в текущем году очередникам были переданы 116 квартир и домов, строительство которых завершилось в прошлом году:

- Очередникам были переданы ключи от 60 квартир в многоэтажном жилом доме и 56 индивидуальных домов. Кроме того, в этом году в районе строятся 40 индивидуальных жилых домов в селах Жансугуров и Капал, которые будут сданы до конца года, - отметил Б. Исабаев.

В целом за последние 3 года в Аксуском районе доступным жильем были обеспечены 297 семей. В частности, жилые дома были предоставлены в сёлах Жансугуров, Капал, Есеболатов, Алтынарык и Сагабуйен.

Мнением поделилась одна из новоселов этого года, жительница с.Жансугуров Гульнара Сабырбаева

- В этом году получила собственную квартиру, светлую, просторную, добротную. Очень рада, что это случилось в моей семье. Всем желаю такой радости, особенно молодым семья, - сказала она.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Канат Умиралинов