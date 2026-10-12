В области Жетісу общая производственная мощность двух сахарных заводов возрастет до 950 тысяч тонн. В частности, Аксуский сахзавод планирует увеличить мощность до 450 тысяч тонн, а Коксуский сахзавод – до 500 тысяч тонн. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев во время встречи с жителями Аксуского района, состоявшейся в доме культуры им. М.Байсакулы с.Жансугуров, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По словам главы региона, в этом году планируется произвести около 101 тысячи тонн сахара из сахарной свёклы и сахарного тростника. Между тем объём инвестиций, привлечённых для модернизации двух сахарных заводов, превысит 54 млрд теңге. В целом в 2026-2028 годах в агропромышленном комплексе области реализуются 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 299 млрд теңге. С начала года введены в эксплуатацию 2 проекта на сумму 2,7 млрд теңге – ТОО «Архарлы Майбүйрек» и ТОО «Агрохолдинг Жетісу». Также в Коксуском районе начнётся строительство птицефермы «Белес-Агро» мощностью 15 тысяч тонн мяса птицы.

- С целью модернизации ирригационных систем в этом году в области реализуются 9 проектов. В результате введены в оборот 3,2 тысячи гектаров новых орошаемых земель, а 34,3 тысячи гектаров угодий полностью обеспечены водой. На сегодняшний день в области влагосберегающие технологии внедрены на 45,5 тысячи гектаров. В Аксуском районе средства выделены через Исламский банк развития, проводятся работы по реконструкции оросительных сетей района. Объект будет полностью завершён до конца года, что позволит улучшить водоснабжение на площади 11,5 тысячи гектаров, - сообщил Б. Исабаев.

За счёт средств республиканского бюджета ведутся строительные работы в Кызылагашском оросительном массиве. На сегодняшний день выполнено 98%, завершение – в этом году.

В своём выступлении аким области также остановился на вопросе возврата неиспользуемых земель в государственную собственность. Без внимания не остались и другие основные направления социально-экономического развития района, включая промышленность, малое и среднее предпринимательство. На особом контроле вопрос инфраструктурного развития района: дорожное строительство, водо- и газоснабжение, а также обеспечение населения жильем и строительство социальных объектов.

Подводя итоги встречи аким области подчеркнул:

- За последние 2 года в Аксуском районе есть поэтапный рост в социально-экономическом развитии. И эту работу необходимо активно продолжать. Самая главная задача руководства района – повышение благосостояния и кчаества жизни населения, - подытожил Б. Исабаев.

Стоит отметить, что в этот же день в районном акимате глава региона провел прием граждан по личным вопросам.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Канат Умиралинов,

также фотографии взяты из архива пресс-службы акима области