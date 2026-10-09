В преддверии Дня Республики в сельском населённом пункте области Жетісу открылся ещё один новый спортивный комплекс. В этом комплексе, расположенном в селе Кабанбай Алакольского района, созданы все условия для занятий спортом почти для 300 подростков. Таким образом, с момента образования области введены в эксплуатацию 40 новых спортивных объектов, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

На торжественной церемонии открытия спортивного комплекса и.о. руководителя областного управления физической культуры и спорта Еркебулан Дуанаев отметил, что развитие спортивной инфраструктуры в регионе, особенно в сельской местности, является одним из приоритетных направлений государственной политики. Он рассказал о системной работе, проводимой в области Жетісу в рамках реализации поручений Президента страны по развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры, а также поздравил сельчан с этим радостным событием.

Строительство спортивного комплекса началось в апреле прошлого года. Общая площадь объекта – 2076,2 квадратного метра. В комплексе предусмотрены четыре зала: игровой, тренировочны, залы для бокса, борьбы. Здесь созданы необходимые условия для занятий баскетболом, волейболом, футболом, боксом, дзюдо, настольным теннисом и лёгкой атлетикой. Одновременно в комплексе могут заниматься спортом 80 детей.

Местные тренеры отмечают, что новый объект позволит расширить возможности для спортивной подготовки детей.

- Сегодня – особенно радостный день для сельских детей. Теперь мы сможем проводить тренировки в современных условиях и на качественном уровне. Это позволит детям регулярно заниматься спортом и совершенствовать свои способности. Уверен, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы, которые одержат победы на районных, областных и республиканских соревнованиях, - сказал тренер по лёгкой атлетике Алмат Имашев.

Жители села Кабанбай также рады открытию нового спортивного комплекса.

- Мы давно ждали открытия такого спортивного комплекса в нашем селе. Теперь у детей будет больше возможностей заниматься спортом и с пользой проводить свободное время. Регулярные тренировки укрепляют здоровье детей, закаляют характер, учат настойчивости, ответственности и преодолению трудностей. Мы рады, что в нашем селе реализуются такие важные инициативы, - отметил житель села Канат Кожабеков.

Не скрывают своей радости и сами дети.

- Я очень люблю играть в волейбол. В будущем хочу заниматься этим видом спорта профессионально. Теперь у нас есть все возможности для подготовки к крупным соревнованиям в этом новом зале, - рассказала юная спортсменка Амина Каби.

- Я занимаюсь борьбой уже два года. Мы рады, что для нас построили такой новый спортивный комплекс. Здесь есть всё необходимое для занятий борьбой. Обещаю, что будем регулярно тренироваться здесь и в будущем станем чемпионами, - сказал Санжар Берик.

В целом сегодня в области Жетісу функционируют 1 146 спортивных объектов. Уровень обеспеченности населения региона спортивной инфраструктурой достиг 70,5%, превысив среднереспубликанский показатель. До конца этого года планируется довести его до 71,4%. С момента образования области в регионе введены в эксплуатацию 40 новых спортивных объектов, из них 7 – в Алакольском районе. При этом 2 зала для борьбы построены за счёт средств местных инвесторов. Среди новых объектов стоит отметить многофункциональный спортивный комплекс на 160 мест в селе Лепсы с общежитием на 240 мест.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии предоставлены акиматом Алакольского района и областным управлением физической культуры и спорта