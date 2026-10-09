В области Жетісу отметили 120-летие со дня рождения Нурмолды Алдабергенова, дважды Героя Социалистического Труда. В честь выдающегося деятеля провели научно-юбилейную конференцию и спортивные соревнования, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Торжество в селе Алдабергенов Ескельдинского района началось с возложения цветов к Аллее героев. Затем состоялась конференция «Елге қызмет – ерге мұра», объединившая учёных, представителей интеллигенции, ветеранов, молодёжь и жителей района.

Участников конференции от имени акима области поздравил его заместитель Диас Есдаулетов. Он зачитал поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Нурмолда Алдабергенов много лет успешно трудился в сельском хозяйстве и внёс неоценимый вклад в развитие Жетісу. Он приложил огромные усилия для развития возглавляемых им хозяйств и показал достойный пример беззаветного служения интересам нации. Благодаря этому он дважды удостоился звания Героя Социалистического Труда. Имя общественного деятеля стало известно в народе под почётным прозвищем «Дала академигі». Сохранение памяти о таких уважаемых сыновьях нашего народа – общая обязанность каждого из нас. В принятой всем народом Конституции ценность трудолюбия закреплена в качестве одного из незыблемых принципов нашего государства. Поэтому всестороннее признание созидательных дел людей, которые своим честным трудом служили примером для окружающих, имеет особое значение», - говорится в поздравлении.

Продолжая выступление, Д. Есдаулетов также рассказал о работе, проводимой в регионе с целью увековечения памяти Нурмолды Алдабергенова, а также подчеркнул, что его жизненный путь служит примером для подрастающего поколения.

Затем участникам конференции показали короткометражный документальный фильм о жизни и деятельности человека труда Н. Алдабергенова.

С докладами и воспоминаниями о нем выступили доктор сельскохозяйственных наук Тынышбай Досымбеков, председатель областного Совета ветеранов Ермек Келемсеит, Почётный гражданин Ескельдинского района Толеген Мусапиров, ветеран труда Шайбала Тергеуова и дочь общественного деятеля Рабига Алдабергенова.

- Мой отец был человеком широкой души, терпеливым и уравновешенным. Он служил примером для многих не только своим трудолюбием, но и человеческими качествами. Пусть молодое поколение, как мой отец, трудится на благо народа, будет патриотичным и вырастет достойными гражданами нашей страны. Человек, который трудится, никогда не останется незамеченным. Благодарю всех, кто принял участие в сегодняшнем юбилейном мероприятии, - сказала Рабига Алдабергенова.

В рамках юбилея также прошли соревнования по волейболу и футболу.

Важно отметить, в 2023 году в Талдыкоргане установили памятник Нурмолде Алдабергенову. Бюст расположен в новом сквере, где высажены деревьев и разбиты клумбы. Кроме того, в селе Алдабергенов отремонтировали здание музея и благоустроили прилегающую территорию.

Напомним, Нурмолда Алдабергенов родился в Кербулакском районе. Он был одним из первых организаторов колхозов в Казахстане и руководил несколькими хозяйствами в Жетысуском крае. В сельском хозяйстве внедрял научные достижения и передовые методы в земледелии и племенном животноводстве, добивался высоких урожаев и укреплял экономику хозяйств. При колхозе действовала школа передового опыта, создавались племенные фермы, а в селе впервые начали строить здания по городскому образцу. Его заслуги получили высокую оценку: Нурмолда Алдабергенов дважды удостоился звания Героя Социалистического Труда.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков