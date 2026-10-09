В области Жетісу молодым людям регулярно помогают с выбором дальнейшего пути, трудоустройством и открытием собственного дела. В том числе предоставляются гранты на запуск бизнеса. Благодаря этой работе количество молодежи категории NEET в области сократилось с 7 219 до 2 792 человек, то есть на 61%, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления внутренней политики, в прошлом году в рамках проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары» десять жителей области Жетісу получили гранты на общую сумму 30 млн теңге. Этот проект рассчитан на молодежь в возрасте до 34 лет, которая проживает в сельской местности и зарегистрирована в качестве безработной. Получатели грантов начали развивать проекты в сфере рыбного хозяйства, разведения племенного скота, переработки молока, агротуризма, пошива одежды и других направлениях.

Одна из них – Анель Елубаева. В прошлом году благодаря безвозвратному гранту в размере 3 млн теңге она открыла собственное дело.

– Благодаря гранту я смогла открыть в одном из торговых домов Талдыкоргана место по пошиву и прокату национальной одежды. До этого у меня не было опыта работы. После окончания медицинского колледжа я вышла замуж, родила ребенка и занималась домашними делами. Благодаря государственной поддержке сегодня у меня есть собственное дело, – говорит А. Елубаева.

В этом году на проект «Тәуелсіздік ұрпақтары» из областного бюджета выделено 38 млн теңге. Сейчас проекты граждан, рассчитывающих на государственную поддержку, проходят конкурсный отбор.

В регионе также уделяется особое внимание трудоустройству молодежи, профессиональной ориентации и социальной адаптации. В прошлом году для работы с молодежью категории NEET и сельской молодежью был создан специальный центр. Между этим центром и работодателями области подписано 100 меморандумов, направленных на трудоустройство молодежи. Сейчас для безработной молодежи доступны 263 вакансии. Среди них – врач-нарколог, учитель русского языка в колледже, воспитатель детского сада и другие специальности.

В Талдыкоргане также работает консультационный центр «Jastar INFO», открытый в марте этого года. Здесь молодые люди могут получить информацию о мерах государственной поддержки, поиске работы и оформлении необходимых документов.

– В рамках совместного проекта «Qosyl», который реализуют консультационный пункт «Jastar INFO» и Центр по работе с молодежью категории NEET, около 7 тысяч молодых людей получили информационную и консультационную помощь. В результате 1 963 молодых человека прошли обучение и были вовлечены в различные меры содействия занятости. Из них 1 306 человек трудоустроены. Также за счет средств областного бюджета через трудовые отряды «Жасыл ел» 635 молодых людей получили сезонную работу, – говорит руководитель отдела областного управления внутренней политики Жанерке Бексеитова.

По словам руководителя директора центра карьеры «Мансап» г.Талдыкорган Азамата Балтабекова, совместно с молодежными центрами регулярно проводятся мероприятия по трудоустройству. Одно из основных направлений – ярмарки вакансий.

– На недавно прошедшей масштабной ярмарке вакансий 100 предприятий предложили более 400 рабочих мест. Среди них АО «ТАТЭК», завод «Кайнар-АКБ», «Темірбетон» и другие предприятия. В ярмарке приняли участие около 700 человек. В этом году также планируется трудоустроить 380 человек в рамках «Молодежной практики». По итогам девяти месяцев этот показатель превысил 60%. Через центр карьеры молодежь может работать в течение одного года и получать заработную плату в размере 30 МРП. В этом году она составляет 129 500 тенге. Если сотрудник хорошо зарекомендует себя, в дальнейшем он сможет остаться на постоянной работе, – сказал он.

Для более эффективной работы с молодежью внедряются цифровые инструменты. В этом году с помощью информационной системы «FSM Social» ведется единый учет безработной молодежи и отслеживается работа с ней. Данные об ответственных государственных органах также переводятся в цифровой формат. Сейчас на платформу вносятся данные около 2 800 молодых людей. Это позволит вести единый учет молодежи категории NEET, регулярно отслеживать их социальное положение и принимаемые меры поддержки.

Всего в области Жетісу проживает 186 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, более ста тысяч из них – в сельской местности.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов