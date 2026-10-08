В Жетісу в этом отопительном сезоне установят около 2 тысяч датчиков дыма и угарного газа

В области Жетісу продолжается профилактическая работа по предупреждению пожаров и отравлений угарным газом. В течение этого отопительного сезона в регионе в домах социально уязвимых категорий населения планируется установить порядка 2 тыс. датчиков обнаружения угарного газа и дыма. Всего, начиная с 2023 года, установлено более 3330 подобных датчиков, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

С середины августа сотрудники органов гражданской защиты совместно с представителями местных исполнительных органов, полиции и волонтерами проводят обходы домов социально уязвимых категорий населения во всех районах и городах области. На данном этапе установлено уже порядка 200 датчиков.

Один из таких профилактических обходов прошел в селе Еркин г.Талдыкорган.

По словам инженера Управления по чрезвычайным ситуациям города Талдыкорган Арнура Сейткамала, устанавливаемые датчики просты в эксплуатации и работают автономно.

– Эти приборы сертифицированы и работают от автономного источника питания, которого хватает примерно на год. О необходимости замены элемента питания прибор заранее предупреждает специальным сигналом. Главная задача датчика – вовремя предупредить людей об опасности, чтобы у них было время принять необходимые меры, – пояснил лейтенант гражданской защиты.

Однако профилактика не ограничивается установкой датчиков. Вместе с проверкой состояния печей и дымоходов жителям разъясняют правила безопасной эксплуатации печей, электро- и газового оборудования. Специалисты напоминают жителям о необходимости регулярно проверять исправность печей, дымоходов и дымовых каналов, не допускать перегрузки электрических сетей, не оставлять отопительные приборы без присмотра и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

– Сегодня специалисты установили у меня специальный прибор, поскольку у нас печное отопление на твердом топливе. Теперь мы чувствуем себя в большей безопасности: в случае появления дыма датчик своевременно сработает. Мы очень благодарны местным исполнительным органам за заботу, – говорит жительница улицы Женис Алтынай Искакова.

Отдельное направление работы – газовая безопасность. Профилактические мероприятия проводятся с участием специалистов отдела жилищной инспекции, Управления по чрезвычайным ситуациям, Департамента промышленной безопасности, Жетысуского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ», ТОО «Тавиди» и АО «Корпорация «Жетысугаз».

– Ежегодно перед началом отопительного сезона наши специалисты проводят профилактические рейды среди потребителей. В ходе таких мероприятий разъясняются правила безопасной эксплуатации газового оборудования и необходимость установки соответствующих приборов. Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться специализированными организациями на основании заключенных договоров, – отметил инженер Жетысуского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Адлет Нусипкали.

Проводимая работа помогает снижать риски. Так, по итогам прошлого отопительного сезона количество пожаров в регионе уменьшилось на 29%.

При этом рейды в области продолжаются. Специалисты помогают жителям вовремя выявлять неисправности печного, газового и электрооборудования, устранять возможные угрозы и сделать свои дома безопаснее.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии предоставлены ДЧС области Жетісу, а также взяты из архива пресс-службы акима области