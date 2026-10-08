В преддверии Дня Республики в области Жетісу открылось новое предприятие, специализирующееся на производстве продукции растениеводства мощностью до 1 800 тонн растительного масла в месяц. Объем привлеченных инвестиций превысил 61 млн теңге, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По словам учредителей предприятия ТОО «New Silver Central Asia Grain & Oil», расположенного в селе Екпинди Алакольского района, данная локация для цеха была выбрана не случайно. Район и соседствующие районы способны обеспечить цех высококачественным сырьём. Согласно их исследованиям, семена подсолнечника, которые местные фермеры готовы поставить предприятию, имеют очень хорошие показатели.

Как отметил аким района Алмас Абдинов, в Алакольском районе зерновые и масличные культуры занимают 80 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Несмотря на объем всё ограничивалось лишь сбытом продукции в виде сырья. Поэтому запуск перерабатывающего цеха является важным событием. Кроме того, появление нового производства открывает дополнительные возможности для трудоустройства сельчан, способствует развитию предпринимательства и укрепляет экономику населенного пункта. К слову, с запуском нового производства создано 10 новых рабочих мест, что очень значимо для сельской местности.

Открытие предприятия положительно оценили и сами жители.

- Конечно для нашего села открытие собственного производства – это очень хорошее дело. Во-первых, это постоянные рабочие места. Во-вторых, местным аграриям теперь не нужно переживать, куда сдавать полученный урожай подсолнечника на переработку. Тем более, что наш района аграрный, - поделился мнением местный житель Ермек Майкынов.

Таким образом, аграрный сектор Алакольского района области Жетісу выходит на новый уровень: от сырьевой направленности регион переходит к созданию собственных перерабатывающих мощностей, что меняет экономический и социальный ландшафт сельских территорий.

В целом стоит отметить, что в области Жетісу объем переработки производимой в регионе продукции по итогам 20205 года достиг 68%.

Пресс-служба акима области Жетісу

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