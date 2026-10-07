Для жителей Аксуского района области Жетісу качественная медицинская помощь становится ближе и доступнее – теперь многие виды обследования и лечения можно получить на месте. В преддверии Дня республики в селе Жансугуров после капитального ремонта с сейсмоусилением открылась центральная районная больница. В целом за последние четыре года медицинская инфраструктура района обновилась почти на 40%. За это время новые сельские врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты появились в 14 сельских округах, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Здание больницы было построено в 1974 году. На время ремонта медицинские услуги оказывались в приспособленном здании. Впервые за 52 года лечебное учреждение капитально отремонтировали. До этого здесь проводились только текущие ремонтные работы. Полностью обновлены детское, терапевтическое, хирургическое, реанимационное и родильное отделения, приемный покой, консультативно-диагностическое отделение для детей, столовая и в целом все здание, приведены в порядок инженерные сети. Таким образом, объект здравоохранения получил современную инфраструктуру и более комфортные условия для пациентов и врачей.

Особое внимание в учреждении уделено и кадровому вопросу.

- С 2024 года в больницу прибыли 17 молодых специалистов. Пятеро докторов приехали в текущем году. Из них два специалиста уже получили предусмотренные государством меры поддержки. Еще трое ожидают получения подъемных выплат. При поддержке акима области для врачей, прибывающих на работу в сельскую местность, объем государственной помощи составляет 10 млн теңге. Благодарим за столь важную поддержку сферы сельского здравоохранения, - отметил директор ЦРБ Аксуского района Байкадам Курымбай.

Всего в Аксуском районе работают 56 врачей и 310 медицинских работников среднего звена. С начала года на работу в район приняты 5 врачей – хирург, оториноларинголог, реабилитолог и 2 врача общей практики.

Одним из ключевых результатов модернизации ЦРБ стало обновление медицинского оборудования. В больнице работает современный операционный блок, закуплены аппараты ИВЛ, оборудование для ФГДС, флюорографических и рентгенологических исследований. Для тяжелобольных пациентов приобретены многофункциональные кровати. Это создает необходимые условия для проведения современных хирургических и травматологических операций, диагностики и лечения пациентов. Дополнительное оборудование поступило в рамках развития онкологической службы: в больнице установлен цифровой маммограф, передвижной флюорографический аппарат.

Для врачей обновление больницы означает не только новые помещения, но и расширение возможностей для диагностики и лечения.

Врач-педиатр, трансфузиолог первой категории Асель Жолдасова отмечает, что развитие сельского здравоохранения сегодня получает серьезную государственную поддержку.

– Мы видим, какое внимание уделяется здоровью сельских жителей и развитию районных больниц. Благодаря этому наша ЦРБ прошла капитальный ремонт. Для всего коллектива – это большая радость и одновременно большая ответственность. Теперь наша главная задача – оказывать сельским жителям медицинскую помощь на высоком уровне. Мы планируем дальше развивать реабилитацию, педиатрическую службу, экстренную и хирургическую помощь. Уже сегодня в больнице применяются эндоскопические методы лечения, трансфузиологическая и реабилитационная помощь. Все это делается ради здоровья наших жителей, - отметила врач.

Врач-хирург Акылбек Кошкинов также подчеркивает, что новое техническое оснащение значительно расширяет возможности медицинского персонала.

– У нас теперь новое оборудование, созданы условия для проведения современных хирургических и травматологических операций. Для врача важно иметь возможность не только поставить диагноз, но и своевременно оказать необходимую помощь пациенту. Теперь таких возможностей стало больше, - отметил он.

– Сегодня для нас действительно важный день. Спасибо всем, кто поддержал ремонт и помог создать такие условия. Теперь в обновленном здании мы готовы работать для людей с еще большей отдачей, - сказала старшая медицинская сестра хирургического отделения Раушан Казиева.

В церемонии открытия больницы приняли участие и жители района. Для сельчан современная больница – это прежде всего возможность получить необходимое обследование и лечение рядом с домом.

Жительница района Айгуль Кукузова отмечает, что за некоторыми видами обследования и лечения ей приходилось ездить в областной центр. Это означало дополнительные расходы на дорогу, потерю времени и неудобства, особенно для пожилых людей и семей с детьми.

– Мы долго ждали этого дня. В больнице созданы хорошие условия, установлено новое оборудование, работает внимательный персонал. Это очень важно, ведь самая главная ценность – здоровье. Поэтому очень радует, что теперь появилась возможность оперативно получать качественную медицинскую помощь у себя в районе, - сказала она.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов