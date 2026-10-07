В области Жетісу укрепляется материально-техническая база ветеринарной службы, развивается инфраструктура, расширяется сеть ветеринарных пунктов и станций. Так, с начала образования области построено 66 ветпунктов и ветстанция, а в этом году ведется строительство еще 16 ветпунктов и 4 ветстанций. Таким образом, к концу года потребность в ветеринарных пунктах в регионе будет полностью закрыта, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Как отмечают в областном управлении ветеринарии, важным направлением является идентификация сельскохозяйственных животных. На сегодня в базе данных региона зарегистрировано свыше 2,8 млн голов скота. При этом на начало октября идентифицировано и внесено в базу данных еще более 872 тыс. голов молодняка. Точный учет поголовья позволяет планировать профилактические мероприятия, контролировать их проведение и оперативно принимать меры при возникновении угрозы распространения заболеваний.

Следующее не менее важное направление работы ветслужб – вакцинация. На этот год по 14 видам особо опасных инфекционных заболеваний запланировано проведение профилактических мероприятий с применением более 11,8 тыс. доз вакцин. Выполнение девятимесячного плана составило 90%. В рамках данной работы специалисты проводят вакцинацию, диагностические и лабораторные исследования и выдают ветеринарные справки. Параллельно среди населения проводится разъяснительная работа о необходимости вакцинации, идентификации животных и соблюдения ветеринарных требований.

Основой всей этой работы является развитие инфраструктуры отрасли и укрепление материально-технической базы.

- Благодаря поддержке главы региона с начала образования области в Жетісу построено 66 ветпунктов и ветстанция, а в этом году ведется строительство еще 16 ветпунктов, 4 ветстанций и 10 скотомогильников. К концу года потребность в ветеринарных пунктах области будет полностью закрыта. Параллельно ветеринарным организациям передано 83 единицы специализированного автотранспорта, 217 компьютеров, 238 планшетов и другое необходимое оборудование. В целом проведена масштабная работа по укреплению материально-технической базы ветеринарных организаций, улучшению условий работы специалистов, - отметил руководитель управления ветеринарии области Жетісу Нурлан Жамаубаев.

Практический результат развития инфраструктуры можно увидеть на примере Ескельдинского района, где в последние годы построены и введены новые ветпункты в селах Карабулак, Жалгызагаш, Толенгит и Сырымбет, также проведен капитальный ремонт районной ветстанции. Кроме того, в селах Жалгызагаш и Акын Сара появились расколы для группировки животных. В целом в области для группировки скота, проведения вакцинации и временного содержания безнадзорного скота завершено строительство 16 расколов.

Директор районной ветеринарной станции Фарнуш Намысбаев отмечает:

– Ветеринария – очень важное направление сельского хозяйства. Сохранение здоровья животных, а также обеспечение качества и безопасности получаемого от них сырья и продукции требуют большой ответственности. Работа в данном направлении имеет особое значение для здоровья жителей и обеспечения продовольственной безопасности. В нашей районной базе данных сельскохозяйственных животных зарегистрировано около 46 тысяч голов скота. В соответствии с утвержденным планом проводятся профилактические мероприятия по вакцинации, диагностические и лабораторные исследования, идентификация животных и выдача ветеринарных справок, - сказал он.

В целом на данном этапе все сельские округа Ескельдинского района полностью обеспечены ветеринарными пунктами. Специалисты получили новые автомобили, пункты оснащены мебелью и оборудованием, а также термоконтейнерами для хранения и транспортировки вакцин и биологических препаратов.

Мнением поделился житель села Толенгит Бакыт Тукбаев, который занимается сельским хозяйством и разводит скот. По его словам, новый ветеринарный пункт стал одним из заметных изменений в жизни села.

– В последнее время в нашем селе происходит ряд положительных изменений. Одно из них – строительство нового ветеринарного пункта. Мы довольны работой ветеринарных врачей, которые сейчас оказывают услуги населению. Необходимые лекарственные препараты для животных своевременно поставляются, регулярно проводятся необходимые ветеринарные мероприятия. В весенний и осенний периоды также организуется вакцинация животных против различных заболеваний, – рассказывает сельчанин.

По его словам, развитие инфраструктуры положительно отражается на повседневной жизни села.

– Нас радует, что в нашем селе строятся новые объекты и налаживается необходимая инфраструктура и услуги. Ведь развитие и благоустройство села – большая радость для всех нас. Сегодня жизнь в селе идет своим чередом, постепенно развивается и животноводство. Конечно же рост поголовья скота и развитие хозяйств положительно влияют и на благосостояние жителей, - считает сельчанин.

Развитие ветеринарной службы региона включает также работу с кадрами. В области на постоянной основе принимаются меры по повышению статуса профессии, сохранению опытных специалистов и привлечению молодых кадров.

Таким образом, при непосредственной поддержке со стороны руководства области ветеринарная служба области Жетісу развивается системно. Идентифицируется поголовье, проводится вакцинация, улучшаются условия работы специалистов, строятся современные ветобъекты, обновляется транспорт, внедряются цифровые технологии. При этом эпизоотическая ситуация в регионе остается стабильной и находится на контроле.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов