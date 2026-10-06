В области Жетісу у детей с особыми потребностями начали формировать инновационные технические умения. На краткосрочных курсах, организованных в школе робототехники «Future-IT», юных слушателей обучают робототехнике, 3D-моделированию и лазерным технологиям, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Данный курс бесплатно проводит общественный фонд «QRobotics foundation» в рамках государственного социального заказа при поддержке управления координации занятости и социальных программ области.

По словам директора школы робототехники «Future-IT» Дамира Нуркежанова, здесь будут обучаться не менее 25 детей в возрасте от 5 до 18 лет с нарушениями слуха, речи и опорно-двигательного аппарата. Продолжительность обучения – 36 часов. Дети разделены на группы в зависимости от возраста и навыков в сфере робототехники. Для младшей возрастной группы от 5 до 8 лет предусмотрено 24 занятия продолжительностью по 1,5 академического часа каждое. Для старшей возрастной группы от 9 до 18 лет предусмотрено 12 занятий продолжительностью по 3 академических часа каждое. Продолжительность курсов составляет около 90 дней. Предусмотрены индивидуальное сопровождение, поэтапное объяснение заданий, а также создание безопасной и комфортной образовательной среды.

- Окончив физико-математический факультет Жетысуского университета имени И. Жансугурова, семь лет назад я основал собственную школу робототехники «Future-IT». Одной из моих задач было создать условия для инклюзивного обучения. Личный жизненный опыт также повлиял на мое стремление сделать техническое образование доступным для детей с особыми потребностями. И эти курсы – одно из направлений этой работы. Их основная цель – обеспечить детям с особыми потребностями равный доступ к современным цифровым и инженерным технологиям, создать условия для их социализации и ранней профессиональной ориентации. Обучение проводится по трем направлениям – робототехника и программирование, 3D-моделирование, лазерные технологии. В процессе обучения каждый участник изготовит не менее трех изделий на 3D-принтере и одно изделие методом лазерной резки, - сказал Д. Нуркежанов.

Занятия проводят четыре профильных специалиста, имеющих не менее трех лет опыта в сфере робототехники, программирования и цифрового производства. «Если среди детей, пришедших к нам на курс, хотя бы один по-настоящему заинтересуется робототехникой, начнет писать собственные программы – это будет большим достижением», - говорят специалисты.

Своим мнением поделилась талдыкорганка Гульнар Асанова, которая привела на курсы своего внука Алинур.

- Алинуру 10 лет. Он уже давно хорошо знаком с робототехникой. Эти курсы очень полезны для развития мелкой моторики и мышления ребенка. Алинуру очень нравится узнавать новое вместе с другими детьми, - говорит она.

Отметим, что после завершения курса в Талдыкоргане состоится городской инклюзивный турнир по робототехнике. Это будут дисциплины «Бои роботов» и «Выталкивание кеглей на время». Все участники будут награждены сертификатами, дипломами и медалями.

Несомненно, подобные проекты позволят детям с особыми потребностями почувствовать заботу государства о них и сделать очередной шаг в сторону общества равных возможностей.

Пресс-служба акима области Жетісу.

Фотографии предоставлены областным управлением координации занятости

и социальных программ