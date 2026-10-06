В области Жетісу в рамках «Digital Qazaqstan» планируется создание Центра управления жизнедеятельностью города для централизованного мониторинга инфраструктуры и координации работы городских служб Талдыкоргана. Также в соответствии с данной общенациональной стратегией в регионе реализуются проекты по цифровой трансформации государственного управления, социальной сферы и развитию цифровой инфраструктуры, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления цифровых технологий, в государственном управлении внедрены цифровые инструменты взаимодействия с населением и принятия решений на основе данных. Функционируют единый контакт-центр «Служба 109», а также областной ситуационный центр.

Одновременно формируется кадровая и инновационная база цифровой экономики:

«На базе ІТ-хаб «Jetisu Digital» по программе «Samsung Innovation Campus» обучились более 300 человек. Кроме того, осуществляется сопровождение 10 стартап-проектов в различных сферах. Также недавно в Талдыкоргане открыт кампус «Tomorrow School». На первый набор поступило более 600 заявок, обучились более 70 человек. 28 сентября стартовал второй поток», - отметил руководитель управления цифровых технологий Айдын Темирбаев.

Цифровые технологии активно внедряются и в сфере здравоохранения. Все больницы региона интегрированы с системой «PACS», функционируют медицинские информационные системы «Жетісу», «ДамуМед», «Көмек 103». На трех объектах здравоохранения области внедрена система «CEREBRA AI», предназначенная для анализа КТ и раннего выявления инсульта. Кроме того, все 32 приемных покоя полностью обеспечены видеонаблюдением, внедрены «Смарт-жетоны», система «Холодная цепь» и комплексы телемедицины.

В сфере безопасности и «Smart City» масштабируется применение систем интеллектуального видеомониторинга. На дорогах области функционируют 137 аппаратно-программных комплексов, включающих 579 камер, а в этом году расширена система «Target-EYE».

Параллельно продолжается развитие цифровой инфраструктуры. С этой целью в 2026-2027 годах планируется подключение к интернету 160 сельских населенных пунктов посредством строительства волоконно-оптических линий связи. К слову, на данном этапе доступ к интернету обеспечен в 348 населенных пунктов области, что составляет 97,7%.

Таким образом, работа по реализации стратегии «Digital Qazaqstan» в области Жетісу продолжается и охватывает ключевые направления – государственное управление, здравоохранение, безопасность, подготовку IT-кадров и развитие цифровой инфраструктуры.

Пресс-служба акима области Жетісу

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