Электронная очередь для прохождения медико-социальной экспертизы внедряется в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает совершенствовать государственные услуги в рамках цифровизации социальной сферы.

Для повышения удобства граждан внедряется электронная очередь при очном прохождении медико-социальной экспертизы (МСЭ). Новый сервис позволяет заранее выбрать дату и время посещения и планировать визит без необходимости ожидания в живой очереди.

Проект по внедрению электронной очереди стартовал в Акмолинской области, а в дальнейшем сервис также был внедрен в городе Алматы.

По состоянию на 1 октября 2026 года электронной очередью воспользовались 2 580 человек в Акмолинской области и 3 030 человек в г. Алматы.

Электронная запись осуществляется через Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz). Процедура максимально упрощена и включает несколько шагов.

После авторизации на Портале социальных услуг с помощью электронной цифровой подписи гражданину необходимо в Личном кабинете выбрать услугу «Запись на освидетельствование», а затем удобные дату и время.

При этом система автоматически определяет соответствующий отдел медико-социальной экспертизы по территориальному принципу.

После успешного бронирования на номер телефона гражданина поступает SMS-уведомление с указанием даты и времени освидетельствования, адреса отдела МСЭ и номера талона. За три дня до назначенного визита система дополнительно направляет SMS-напоминание.

При необходимости гражданин может отменить либо перенести запись через Личный кабинет.

В случае неявки в назначенное время бронь аннулируется автоматически, о чем также направляется соответствующее уведомление.

Внедрение электронной очереди направлено на повышение доступности и удобства прохождения медико-социальной экспертизы, сокращение времени ожидания и более эффективную организацию приема граждан.

По итогам реализации проекта в двух регионах будет рассмотрен вопрос дальнейшего масштабирования электронной очереди во всех регионах страны.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства труда и социальной защиты населения РК

Электронная очередь для прохождения медико-социальной экспертизы внедряется в Казахстане