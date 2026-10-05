С начала образования области в Жетісу особое внимание уделяется развитию образовательной инфраструктуры: построено 26 новых объектов образования, капитально отремонтировано 33 объекта, вдвое сокращено количество приспособленных школ. На этом фоне продолжается системная поддержка педагогов и повышение престижа профессии. Так, в честь Дня учителя более 350 педагогов региона получили награды и поощрения, 9 из них удостоены государственных наград. Педагогов с праздником поздравил аким области Бейбит Исабаева на торжественном мероприятии в академическом драматическом театре имени Б. Римовой в Талдыкоргане, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Выступая с поздравительной речью, Бейбит Исабаев отметил особую роль педагогов в воспитании подрастающего поколения и развитии общества.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции отметил, что «изменить человека, его мировоззрение под силу только настоящему наставнику». Дело формирования в обществе новой этики, основанной на законе и порядке, чистоте и культуре, начинается именно с этой важной миссии, то есть со школьной скамьи. От вашей работы во многом зависит не только образование, но и воспитание, готовность к жизненным трудностям и нравственный выбор наших детей. Именно поэтому поддержка педагогов и создание достойных условий для их труда являются одними из приоритетных государственных задач, - отметил аким области, подробно остановившись на развитии инфраструктуры образования и поддержке учителей региона.

Отметив ряд педагогов, отличающихся достижениями в самообразовании, творческим подходом и успешным применением новых подходов и методов обучения, глава региона подчеркнул, что профессионализм и преданность учителей своему делу находят отражение в достижениях и успехах их учеников. К слову, победителями олимпиады для сельских школьников «Мың бала» стала 33 ребенка, 14 учащихся получили путевки на бесплатное обучение в лучших лицеях страны. Кроме того, за 4 года на международных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах учащиеся области заняли 73 призовых места, включая 13 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых медалей.

Без внимания не осталась и работа по повышению квалификации педагогов. В частности, 85,5% педагогов области уже прошли обучение по использованию искусственного интеллекта в учебном процессе. Более 12 тысяч учителей повысили квалификацию, а более 14 тысяч получают ежемесячную надбавку к должностным окладам в соответствии с категорией. Также ежегодно организуется конкурс «Лучший педагог», по итогам которого победителям выделяются государственные гранты. Кроме того, за последние четыре года в рамках программы «С дипломом – в село» порядка 1400 специалистов получили подъемные, еще 554 – льготные кредиты на покупку жилья.

- С начала образования области благодаря всесторонней поддержке 38 педагогов нашего региона были удостоены высоких государственных наград, включая сегодняшних награжденных. Особое признание получили и наши педагоги-мастера – все они были награждены нагрудным знаком имени Ы. Алтынсарина, - сказал Б. Исабаев, перейдя к церемонии награждения.

Так, 8 педагогов области были удостоены высоких государственных наград, включая орден «Құрмет», две медали «Ерен еңбегі үшін» и 5 медалей «Шапағат». Еще 5 педагогов были награждены медалью «Ыбырай Алтынсарин». Также важно отметить, что сегодня в Астане на торжественном мероприятии в честь Дня учителя с участием Президента страны учитель специализированного лицея №24 г.Талдыкорган им.М.Арына Айман Жантлеуова была удостоена звания «Қазақстан еңбек сіңірген ұстаз».

Кроме того, были награждены победители областного конкурса по номинациям. Так, победителем в номинации «Лучший классный руководитель» стала Мольдир Тусипбекова, классный руководитель 8 класса СШ им. А. Байтурсынова Алакольского района. Лучшей сельской школой признана СШ им. Ш.Уалиханова Кербулакского района, а лучшим детским садом – ясли-сад «Алпамыс» Коксуского района. Победителем в номинации «Жетісу ұстазы» стала учитель казахского языка и литературы средней школы-гимназии им.Абая Сарканского района Аида Аргынбаева. Каждому победителю были вручены денежные сертификаты.

Торжественную часть мероприятия продолжил праздничный концерт с участием учащихся школ и колледжей региона.

- Сегодня для меня очень радостный день. На День учителя я получила государственную награду – орден «Құрмет». Я считаю, что это не только мой труд, но и результат добросовестной работы всех учителей. Особое внимание Глава государства уделяет развитию сферы образования. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы достойно обучить и воспитать подрастающее поколение, которое является будущим нашей страны, - сказала Гульжанар Еспанова, директор специализированного лицея №24 им. М. Арына г.Талдыкорган.

Своими впечатлениями поделилась учитель русского языка и литературы средней школы им. М. Горького Каратальского района Октябрина Ким, награжденная медалью «Ерен еңбегі үшін».

- В первую очередь хочется поблагодарить за особое внимание к учительскому труду. В образовании очень давно, 42 года уже. Сегодняшняя награда – это не только моя заслуга, это результат труда всего моего педагогического коллектива, поддержки коллег, доверия родителей и, конечно же, достижений моих учеников. Спасибо и всех учителей поздравляю с праздником.

К поздравлениям коллеги присоединилась Наталья Банецкая, учитель-мастер СШ № 4 г. Текели:

- Горжусь тем, что моя работа – воспитание молодого поколения – разностороннего, умного, продвинутого. Профессия учителя настолько интересная, есть возможность проявить себя в разных направлениях. И спасибо нашему государству за поддержку во всех начинаниях. Мы все разные, но мы делаем общее дело. С праздником, дорогие коллеги.

Стоит отметить, что всего в области Жетісу работают 19 тысяч педагогов. В этом учебном году новые школы введены в эксплуатацию в селах Рудничный, Суптай, а в преддверии Дня Республики свои двери распахнут новая школа в с. Коксай и новое здание лицея «Білім-инновация» в г.Талдыкорган. Также школы на 600 мест каждая строятся в г.Уштобе Каратальского района и за счет возвращенных активом в с.Балпык би Коксуского района. Кроме того, до конца года школы региона будут укомплектованы 240 современными кабинетами физики, химии и биологии.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Дмитрий Ерофеев