Продлен прием заявок на юбилейные премии «Тұмар» и «Үркер»
Прием заявок на юбилейные национальные премии «Тұмар» и «Үркер» в рамках Qazaqstan Media Awards продлен до 6 октября 2026 года включительно. Заявки принимаются на официальном сайте премии QMA.kz.
На конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года включительно. Участниками могут стать журналисты, телеведущие, авторы и создатели медиапроектов, редакции и творческие коллективы казахстанских СМИ.
Номинации премии:
Телевизионная журналистика:
Лучший телеведущий;
Лучший телевизионный материал (репортаж, интервью);
Лучший телесериал;
Лучшая информационно-аналитическая программа;
Лучший документальный проект;
Лучший проект в сфере общественной ответственности («Заң мен тәртіп», «Таза Қазақстан»);
Печатная, интернет- и радиожурналистика:
Лучший журналист года;
Лучший материал года (интервью, репортаж, статья);
Лучший аналитический материал;
Лучший медиапроект (YouTube, подкаст);
Лучший радиопроект;
Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта.
Отдельное внимание в 2026 году уделено новым технологиям и будущему журналистики. Впервые введена номинация для проектов в сфере искусственного интеллекта, отражающая новые направления развития медиасферы.
Оценку конкурсных работ осуществит независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты.
В 2026 году, в честь 10-летия национальных премий, «Тұмар» и «Үркер» впервые проходят под эгидой Qazaqstan Media Awards. За годы проведения премии стали важной частью медиасферы Казахстана, ежегодно отмечая журналистов, редакции и медиапроекты, внесшие вклад в развитие отечественной журналистики и медиа.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Продлен прием заявок на юбилейные премии «Тұмар» и «Үркер»