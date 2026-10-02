В области Жетісу очередники получили новые жилые дома. Торжественная церемония вручения ключей состоялась в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 90-летию Героя Социалистического Труда Зылихи Тамшыбаевой. Новоселов поздравил аким области Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Вручив ключи от домов, построенных в селе Зылиха Тамшыбай Коксуского района, Бейбит Исабаев отметил:

- Сегодня в вашем селе сразу два радостных события. Проходят содержательные мероприятия, посвящённые 90-летию нашей уважаемой Зылихи Тамшыбаевой, которая нашла своё счастье в труде. Кроме того, мы вручаем ключи первым жильцам новых домов, построенных в этом селе. В соответствии с поручением Президента по улучшению качества жизни и повышению благосостояния населения в этих домах созданы все необходимые условия для комфортного проживания. И пусть под каждым шаныраком царят благополучие и достаток, - сказал Б. Исабаев.

Очередники, получившие жильё, выразили слова благодарности. Среди них многодетная мать Лаура Азамбаева.

- В нашей семье 8 детей, мы уже стали бабушкой и дедушкой. Мой супруг Марат Абдигали работает на Коксуском сахарном заводе. На очередь на получение жилья мы встали в 2023 году. И вот сегодня мы получили долгожданный дом. Для нас это большая радость, - сказала она.

Отметим, что в целях обеспечения жильём граждан из социально уязвимых категорий в селе Зылиха Тамшыбай было построено 15 индивидуальных жилых домов. В этот день очередникам передали 5 домов. Остальные 10 домов также готовы к эксплуатации. Общая площадь каждого жилого дома составляет 73,0 квадратных метра. Передачу этих домов гражданам в установленном порядке осуществляет АО «Отбасы банк».

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев