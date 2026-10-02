В области Жетісу отметили 90-летие Героя Социалистического Труда Зылихи Тамшибаевой. В рамках юбилея были организованы областная научная конференция и другие познавательные мероприятия, направленные на популяризацию труда. В юбилейном мероприятии приняли участие аким области Жетісу Бейбит Исабаев, ученые Национальной академии наук, представители интеллигенции, общественные деятели, писатели, ветераны труда, земляки и потомки Зылихи Тамшибаевой. На конференции было зачитано поздравительное письмо Главы государства, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Юбилейное мероприятие началось с возложения цветов к бюсту Героя Соцтруда в селе Зылиха Тамшыбай Коксуского района. Затем собравшиеся ознакомились в фойе дома культуры с выставкой на тему «Тұлға, елге еңбегі сіңген», где были представлены книги о жизни и трудовом пути Зылихи Жанболатовны, ее награды, фотографии, поздравительные телеграммы, полученные в разные годы, предметы, которыми она пользовалась, и другие личные вещи.

Открывая конференцию «Еңбекпен өрілген гүл ғұмыр», аким области Бейбит Исабаев зачитал поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Поздравляю всех вас с открытием конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, видного общественного деятеля Зылихи Тамшибаевой! Зылиха Жанболатовна посвятила сознательную жизнь самоотверженному служению на благо страны, то есть развитию сельского хозяйства. Она всегда являла собой передовой пример трудолюбия и деловых качеств. Вклад Зылихи Жанболатовны в преумножение благосостояния страны огромен. Она всегда приносила пользу окружающим и снискала искреннее уважение своего народа. В нашей Конституции, впервые поддержанной всем народом, мы придали особое значение ценности трудолюбия. Чтобы привить это благородное качество подрастающему поколению, мы должны популяризировать жизненный путь таких людей, которые были преданы своему делу и оставили после себя богатое наследие», - говорится в поздравительном письме.

Затем глава региона в своем выступлении отметил:

– Страну развивают и государство укрепляют именно самоотверженный труд и честный труд таких благородных людей. Поэтому сегодня в утверждении в обществе принципа Президента Касым-Жомарта Токаева «Адал азамат – адал еңбек – адал табыс», в формировании ценности труда жизненный путь и трудолюбие таких государственно мыслящих, исторических личностей служат для нас неизменным ориентиром и ярким примером, - сказал Б. Исабаев.

Далее участники конференции выступили с научными докладами и поделились воспоминаниями о трудовом пути З. Тамшибаевой, ее достижениях в аграрной сфере, общественной деятельности и месте в истории страны.

– Зылиха Жанболатовна развивала сельское хозяйство, особенно растениеводство, в том числе производство сахарной свеклы, в соответствии с передовыми технологиями того времени, стабильно доводя урожайность с каждого гектара до 600-700 центнеров. Это стало символом рекорда Жетісу 80-х годов прошлого века. Даже сегодня, когда агротехнологии развиваются, а искусственный интеллект все глубже входит в нашу жизнь, хозяйств, достигающих таких показателей, немного. Зылиха Тамшибаева добилась такого высокого результата благодаря самоотверженному труду и умелой организации работы, - отметил доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Акылбек Куришбаев.

Один из граждан, работавших вместе с З. Тамшибаевой, ветеран Наурыз Кылышбаев также отметил особые качества Героя Соцтруда:

– Однажды во время одного из визитов в Жетісу государственный деятель, выдающаяся личность Динмухамед Конаев сказал: «Нурмолда Алдабергенов, Ыбырай Жакаев, Жазылбек Конысбаев и Зылиха Жанболатовна – этих четырех людей я вижу, как четыре величественных дерева нашего народа. Если спросят, какими были аксакалы казахского народа, прежде всего я назвал бы имена этих людей. Они – четыре выдающихся представителя великой школы труда». Получившие наставления и прошедшие школу Зылихи Жанболатовны Темирхан Нусипов, Жанайдар Егинбаев и другие умелые руководители, продолжая ее путь, профессионально управляли работой крупных хозяйств. Трудовая традиция Зылихи Жанболатовны навсегда останется для нас примером, - сказал Н. Кылышбаев.

Отметим, в этот день в рамках юбилейных мероприятий состоялись соревнования по волейболу, футболу и казакша курес, а также была представлена праздничная концертная программа.

Напомним, Герой Социалистического Труда Зылиха Тамшибаева родилась в селе Шанханай Гвардейского, ныне Кербулакского района, Талдыкорганской области. Около 40 лет руководила совхозом «Енбекши», выведя его в число передовых хозяйств. В 1981 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Она дважды была награждена орденом Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, «Парасат», «Құрмет» и удостоена почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР», четыре раза избиралась депутатом Верховного Совета Республики.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев