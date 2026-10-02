Отопительный сезон в Жетісу: основные объекты и сети подготовлены к зиме

В области Жетісу завершается комплексная подготовка объектов тепло-, водо- и электроснабжения к предстоящему отопительному сезону. Основное внимание уделяется обеспечению надежной работы коммунальной инфраструктуры, готовности социальных объектов и формированию необходимых запасов топлива, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В рамках подготовки к отопительному сезону проведены работы по ремонту 2 турбин, 15 котлов, 10 км сетей теплоснабжения, 55,6 км сетей водоснабжения, 558 км электрических сетей и 52 трансформаторных подстанций. В том числе в рамках Национального проекта в Талдыкоргане модернизированы 4,5 км тепловых сетей на улицах И. Жансугурова и Биржан сал. Кроме того, в Южно-Западном жилом районе Талдыкоргана завершается строительство новой котельной мощностью 49 Гкал/час и тепловых сетей. Новый объект позволит обеспечить необходимыми коммунальными мощностями развивающийся жилой район города.

Отдельное внимание уделяется формированию запасов топлива. Теплоснабжающими предприятиями согласно утвержденному графику ведется заготовка 300 тыс. тонн угля. На сегодняшний день необходимый объем закуплен на 100%, доставлено 145,6 тыс. тонн, запас составляет 96,4 тыс. тонн. Поставка 6,4 тыс. тонн мазута осуществляется с октября в соответствии с графиком, утвержденным Министерством энергетики.

Для обеспечения бюджетных организаций также сформированы необходимые запасы топлива – подготовлено 15,1 тыс. тонн угля и 10,2 млн литров жидкого топлива.

Важное направление подготовки к зимнему периоду – обеспечение населения углем. Общая потребность жителей области составляет 375 тыс. тонн. На сегодняшний день, по данным акиматов городов и районов, населению реализовано 60% от общей потребности. На тупиках и складах накоплен запас 27,8 тыс. тонн угля.

- Подготовка коммунальной инфраструктуры, социальных объектов и топливной базы к предстоящему отопительному сезону продолжается в соответствии с установленными графиками. Предварительно начало отопительного сезона в области Жетісу запланировано до 15 октября 2026 года, - сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Азамат Бейсбаев.

Всего в регионе функционируют 23 котельные и 1 ТЭЦ. Протяженность тепловых сетей составляет 393 км, сетей водоснабжения – 3 957 км, канализационных сетей – 632 км. Электроснабжение обеспечивают 13,8 тыс. км электрических сетей и 2 644 трансформаторные подстанции.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии взяты из архива пресс-службы акима области, главное фото создано с помощью ИИ