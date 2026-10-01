День пожилых людей: Ербол Карашукеев поздравил известного писателя Елена Алимжана

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев побывал в гостях у известного писателя-драматурга, публициста Елена Алимжана и поздравил его с Международным днем пожилых людей, который отмечается 1 октября.

Елен Алимжан внес значительный вклад в развитие казахской журналистики и литературы. Он окончил филологический факультет Казахского государственного университета (ныне КазНУ имени аль-Фараби). Трудовой путь начал в средствах массовой информации: работал комментатором на телевидении, корреспондентом и заведующим отделом газеты «Еңбек туы» (ныне «Ақ жол»), инструктором Жамбылского областного комитета партии, собственным корреспондентом газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне «Egemen Qazaqstan»), заведующим отделом газеты «Түркістан».

Также занимал должности ведущего специалиста издательства «Қазақ энциклопедиясы», заведующего отделом и заместителя главного редактора газеты «Ақ жол», редактора журнала «Алтын шырақ».

В ходе встречи глава региона отметил творческие заслуги писателя и его вклад в духовную жизнь страны.

— Ваш жизненный путь и творчество служат примером для молодого поколения. Мы высоко ценим Ваш вклад в литературу и журналистику, мудрость и добрые напутствия. В народе говорят: «Қариясы бар елдің қазынасы бар» («Народ, у которого есть старцы, обладает сокровищем»). В этих словах — глубокое уважение к старшим, чей опыт помогает сохранять связь поколений. Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия. Пусть рядом всегда будут близкие, а дети, внуки и правнуки радуют Вас своими успехами, — сказал Ербол Карашукеев.

В свою очередь Елен Алимжан поблагодарил за внимание и уважение, пожелав мира и благополучия родной земле.

В Международный день пожилых людей заместители акима области также посетили ветеранов труда и различных отраслей, поздравив их с праздником.

Первый заместитель акима области Нуржан Календеров поздравил ветерана здравоохранения Турсынкуль Аширбаеву, заместитель акима области Серик Салемов — поэта Кайырбека Асанова, заместитель акима области Алтай Али — ветерана труда Раушан Амирекулову.