Производство упаковки для продуктов мощностью 70 млн в год запускают в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев ознакомился с ходом реализации проекта ТОО «Жамбылполимер» по производству упаковки для продуктов в индустриальной зоне «Тараз».

Стоимость проекта составляет 400 млн теңге. Предприятие сможет ежегодно выпускать 70 млн единиц продукции восьми видов, включая ланч-боксы, лотки для куриного мяса. Реализация проекта позволит создать более 20 постоянных рабочих мест.

В настоящее время предприятие находится на этапе запуска. Оборудование установлено, монтажные и пусконаладочные работы завершены. Параллельно ведутся прием первых заказов, переговоры с потенциальными потребителями, а также набор и обучение персонала.

Глава региона отметил необходимость выхода предприятия на полную мощность, обеспечения стабильных заказов и трудоустройства местных жителей.

В свою очередь, основатель ТОО «Жамбылполимер» Абзал Мырзатайулы подчеркнул, что меры государственной поддержки способствовали реализации проекта. По его словам, индустриальная зона «Тараз» обеспечена необходимой инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов, здесь созданы благоприятные условия для предпринимателей.

— На строительство здания для реализации проекта потребовалось бы не менее 10 лет. Индустриальная зона — очень выгодное решение. Здесь есть вся необходимая инфраструктура. Достаточно завезти оборудование и приступить к работе, — отметил он.