Новые корпуса IT-лицея-интерната откроют в Таразе

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев проверил ход строительства дополнительных зданий IT-лицея-интерната для одаренных детей в Таразе.

На территории образовательного учреждения, расположенного в микрорайоне Балауса, ведется строительство пристройки из трех блоков, которая позволит решить проблему нехватки учебных мест.

Как сообщил руководитель управления строительства Ерлан Орынбаев, проектом предусмотрены учебный корпус на 300 мест, общежитие на 300 мест, столовая и спортивный зал. Также будут оборудованы актовый зал и библиотека.

На сегодняшний день строительные работы завершены на 98%.

В настоящее время в IT-лицее-интернате обучаются 325 детей. Ранее в учебном заведении действовало общежитие на 45 мест. После ввода в эксплуатацию нового общежития на 300 мест общее количество мест для проживания увеличится до 345.

— Как вам известно, текущий год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Глава государства определил эти направления одними из ключевых приоритетов развития страны. Ранее из-за вопросов финансирования темпы строительства дополнительных зданий IT-лицея-интерната для одаренных детей были снижены. Сейчас этот вопрос полностью решен. Это один из важных социальных объектов для области. Теперь необходимо качественно и своевременно завершить оставшиеся работы. Все три блока должны быть полностью готовы и введены в эксплуатацию до конца октября, — отметил аким области.