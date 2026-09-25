Касым-Жомарт Токаев на полях инвестиционного форума «Казахстан – Китай» в режиме видеосвязи дал старт строительству промышленного парка глубокой переработки кукурузы в Жамбылской области.

Проект реализуется китайской компанией Fufeng Group – одним из мировых лидеров в сфере биоферментации. На первом этапе инвестиции в создание производственного комплекса составили 350 млн долларов. Предприятие будет перерабатывать до 500 тысяч тонн кукурузы в год.

На втором этапе предусматривается увеличение мощности предприятия до 3 млн тонн кукурузы в год и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Общий объем инвестиций на данном этапе составит 1,15 млрд долларов. Формирование промышленного парка позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест и сформировать в Казахстане полный производственный цикл по глубокой переработке зерна.

Реализация проекта будет способствовать развитию глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, расширению промышленного сотрудничества с Китаем, укреплению экспортного потенциала отечественной агропромышленной отрасли.

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