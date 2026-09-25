Первый в ЦА завод по производству аминокислот запустили в Жамбылской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях инвестиционного форума «Казахстан – Китай» в режиме видеосвязи принял участие в церемонии запуска завода по глубокой переработке кукурузы и дал старт строительству промышленного парка в Жамбылской области.

В церемонии принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

— Сегодня мы становимся свидетелями важного события для экономики региона. За короткий срок здесь создано современное производство, которое открывает новые возможности для агропромышленного комплекса, перерабатывающей отрасли и наших сельхозтоваропроизводителей. Этот проект наглядно показывает, что крупные инвестиции приходят в регион, создаются новые производства, рабочие места и точки экономического роста, — отметил Ербол Карашукеев.

Запущенный завод стал первым в Центральной Азии предприятием по производству аминокислот. В реализацию всех трех этапов проекта планируется привлечь порядка 1,5 млрд долларов инвестиций. Предусматривается создание около 1 500 рабочих мест.

На первом этапе предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн кукурузы в год. После выхода на полную проектную мощность объем переработки планируется довести до 3 млн тонн ежегодно.

Предприятие специализируется на производстве аминокислот. В числе основной продукции — изолейцин, лейцин, валин, треонин и глутамин. Некоторые из них особенно важны для организма человека. Продукция предприятия востребована в пищевой и фармацевтической промышленности, биотехнологической отрасли, а также при производстве специализированного питания и кормовых добавок.

Ожидается, что 80% готовой продукции будет направляться на экспорт, 20% — реализовываться на внутреннем рынке.

— «Shengtai Biotech» — первый производственный комплекс компании Fufeng, построенный за пределами Китая. Для работы предприятия необходимы значительные объемы сырья. На первом этапе мы планируем закупать порядка 500 тысяч тонн кукурузы. Это создаст новый и стабильный рынок сбыта для местных сельхозтоваропроизводителей. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с аграриями региона и призываем их увеличивать площади посевов кукурузы и поставлять продукцию на завод, — отметил руководитель ТОО «SHENGTAI BIOTECH CO., LTD» Ван Яньдун.

По словам главы региона, запуск предприятия имеет особое значение и для аграриев области.

— Для нас важно не только наращивать объем производства, но и формировать полноценную цепочку переработки внутри региона. Завод создаст устойчивый спрос на кукурузу, обеспечит сельхозпроизводителей стабильным рынком сбыта и позволит выпускать конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью. В конечном итоге все это должно работать на развитие экономики и повышение благосостояния жителей области, — подчеркнул Ербол Карашукеев.

Жамбылская область продолжает системную работу по привлечению инвестиций и созданию новых производств. Сегодня инвестиционный портфель региона включает 116 проектов общей стоимостью 5,6 трлн теңге. Их реализация предусматривает создание более 20 тыс. новых рабочих мест.

За восемь месяцев 2026 года в экономику области привлечено 621,4 млрд теңге инвестиций, что на 48,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем году планируется реализовать 47 инвестиционных проектов общей стоимостью 471 млрд теңге.