Ербол Карашукеев наградил победителей регионального этапа конкурса «Еңбек жолы»

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев вручил награды победителям регионального этапа республиканского конкурса «Еңбек жолы». Церемония прошла в преддверии Дня труда, который отмечается в последнее воскресенье сентября.

Поздравляя участников, глава региона подчеркнул, что за развитием области и реализацией новых проектов стоит ежедневный труд её жителей.

— Труд — основа развития страны, стабильности общества и благополучия народа. Не случайно говорят: «Бейнет түбі – зейнет» («Терпение и труд всё перетрут»). Только честный и упорный труд приводит к достойному результату. Глава государства уделяет особое внимание повышению статуса человека труда, укреплению в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма. Эти ценности отражены и в принципе «Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс», — сказал Ербол Карашукеев.

Аким области отметил, что обеспечение постоянной занятости и повышение доходов населения входят в число приоритетных задач региона.

Сегодня численность занятого населения в Жамбылской области составляет более 517 тысяч человек. В этом году в рамках Региональной карты занятости планируется создать 42,6 тысячи рабочих мест. За восемь месяцев открыто более 31 тысячи рабочих мест, в том числе 24,1 тысячи постоянных.

— Важно не только создавать новые рабочие места, но и обеспечивать людям стабильную занятость, безопасные условия труда и достойную оплату. Для этого мы привлекаем инвестиции, открываем предприятия и расширяем действующие производства. В пул проектов до 2031 года включено 116 инициатив. Их реализация позволит создать более 21 тысячи постоянных рабочих мест, — подчеркнул глава региона.

Победителям конкурса вручили дипломы и денежные сертификаты.

В номинации «Лучший молодой работник производства» первое место занял Ыкыласбек Мейирхан из Шуского района, второе — Аян Серик из Жамбылского района, третье — Айгерим Койшыгулова из Байзакского района.

В номинации «Лучший наставник молодёжи» победила Дана Султашева. Второе место заняла Кымбат Нурманалиева из Тараза, третье — Гульбакира Кошкарбаева из Байзакского района.

Лучшей трудовой династией признана семья Молдажановых из Кордайского района, представители которой многие годы работают в сфере образования. Второе место заняла семья Тенизбаевых из Мойынкумского района, чья история связана с рыболовством на озере Балхаш. Третье место присуждено семье Мамытовых из Жуалынского района: несколько поколений этой семьи посвятили себя образованию и воспитанию детей.

— Для нас эта награда — признание труда нескольких поколений. Мы благодарны старшим за пример, который они нам подали, и гордимся продолжением их дела. Верю, что наша педагогическая династия будет жить и дальше, — сказал Аскарбек Молдажанов.

С 2016 года в конкурсе «Еңбек жолы» в Жамбылской области приняли участие около 400 человек. В этом году на региональном этапе свои профессиональные достижения и трудовой путь представил 21 участник.