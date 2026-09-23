В Жамбылской области сохраняется стабильная ситуация в сфере трудовых отношений

Вопросы соблюдения трудового законодательства, предупреждения трудовых конфликтов и обеспечения безопасности труда рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева.

Как сообщил руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда по Жамбылской области Газиз Амреев, с начала года на предприятиях региона проведено 143 проверки и выявлено 155 нарушений. Работодателям выдано 82 предписания, вынесено 38 постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 8 млн 172 тысячи теңге.

Ситуация в сфере трудовых отношений в области остается стабильной. Трудовых конфликтов официально не зарегистрировано.

На совещании также рассмотрели вопросы профилактики производственного травматизма, обязательного страхования работников, оформления трудовых договоров, перечисления пенсионных взносов и погашения задолженности по заработной плате.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что работодатели должны обеспечивать сотрудникам достойную оплату и безопасные условия труда. Аким области поручил усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, принять меры по погашению задолженности по заработной плате и держать на контроле предприятия, привлекающие иностранных работников.