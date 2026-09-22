В Жамбылской области презентовали книгу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз».

В мероприятии приняли участие аким области Ербол Карашукеев, представители интеллигенции и гражданского общества, писатели, поэты, журналисты и молодежь.

Участники встречи ознакомились с содержанием книги, рассмотрели ее основные направления и отметили значимость поднятых в ней вопросов для общества.

Глава региона подчеркнул, что в сборнике нашли отражение идейные основы политической, экономической и общественной модернизации Казахстана. Особое внимание уделено укреплению государственности, формированию справедливого общества и повышению благосостояния граждан.

— Все вы хорошо знаете, что Глава государства уделяет особое внимание Жамбылской области и оказывает региону постоянную поддержку. Инициативы Президента, направленные на ускорение социально-экономического развития области, открытие новых производств, повышение благосостояния и качества жизни населения, а также модернизацию социальной инфраструктуры, имеют особое значение для будущего региона.

Не менее важное внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия Аулиеатинского края, популяризации национальных ценностей и укреплению его духовного потенциала. Государственная поддержка — это не только большое доверие, но и высокая ответственность. Наша общая задача — качественно реализовать стратегические задачи, поставленные Президентом, чтобы их конкретные результаты были заметны в повседневной жизни людей, — сказал Ербол Карашукеев.

По словам акима области, книга «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» призывает глубоко осмыслить эту ответственность. Наряду с ключевыми идеями о развитии страны в ней рассматриваются вопросы ответственности перед государством и обществом, объективной оценки происходящих изменений и определения дальнейших ориентиров.

В издание вошли основные тезисы из выступлений, статей, интервью и трудов Главы государства, охватывающих период с первых лет независимости до настоящего времени. Размышления о государстве, обществе, гражданах, законе, образовании, науке, культуре и будущем страны объединены в единую содержательную систему.

Книга позволяет проследить идейные истоки современных реформ, этапы их становления и превращения в приоритетные направления государственной политики.

В ходе презентации своими мнениями поделились председатель Жамбылского областного филиала Союза журналистов Казахстана Жанабай Миллионов, писатель и журналист, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Косемали Саттибайулы, доктор педагогических наук, профессор, ректор Международного Таразского университета имени Шерхана Муртазы Махметгали Сарыбеков, директор областного филиала РОО «Жаңару» Касымхан Толендиев, главный редактор Жамбылской областной газеты «Знамя труда» Людмила Мельник и директор Жамбылского областного молодежного ресурсного центра Айбек Кадралиев.

В завершение мероприятия участники обменялись мнениями о содержании и ключевых идеях книги, подчеркнув ее общественно-политическое и духовно-просветительское значение.