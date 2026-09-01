Более 22 тысяч детей пошли в первый класс в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в День знаний посетил среднюю школу №54 города Тараза, где принял участие в торжественной линейке и поздравил педагогов, родителей и учащихся с началом нового учебного года.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона отметил, что качественное образование и воспитание подрастающего поколения остаются одними из ключевых задач государства.

– Образование – основа развития страны. Наша общая задача – создать каждому ребенку условия для получения качественных знаний и всестороннего развития. Особое значение этот день имеет для первоклассников, которые впервые переступают школьный порог. Важно, чтобы они учились в безопасной и комфортной среде, – подчеркнул Ербол Карашукеев.

Глава региона также отметил особую роль педагогов в воспитании подрастающего поколения.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции отметил: «Сильный педагог — надежная опора прогрессивной нации». Повышение профессионального потенциала учителей, укрепление их авторитета и создание достойных условий для работы остаются одними из главных приоритетов в сфере образования, – сказал аким области.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что воспитание детей требует тесного взаимодействия школы и семьи.

– Наша общая цель – воспитать образованное, трудолюбивое, патриотичное и ответственное поколение. Для этого особенно важны взаимное доверие и тесное сотрудничество школы и родителей. Обе стороны в равной степени несут ответственность за образование и воспитание ребенка, – отметил глава региона.

В новом учебном году в Жамбылской области в первый класс пошли более 22 тысяч детей. В регионе продолжается работа по развитию образовательной инфраструктуры и укреплению материально-технической базы школ.

В текущем году строительные работы ведутся на 14 объектах образования, включая пять школ и девять пристроек. На сегодняшний день введены в эксплуатацию три школы и пять пристроек. Это позволило решить ряд вопросов, связанных с аварийными и изношенными зданиями, а также обеспечить одну из школ новым спортивным залом.

Еще четыре пристройки планируется завершить до конца года. Две школы намечено ввести в эксплуатацию в 2027 году. Реализация этих проектов позволит сократить дефицит ученических мест.

В соответствии с поручением Главы государства в области утвержден план модернизации 133 школ на 2025–2029 годы. В прошлом году модернизированы 10 школ. В этом году еще в шести учреждениях завершены работы по капитальному ремонту, продолжается их оснащение необходимым оборудованием.

Кроме того, при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» современным оборудованием оснащены 207 учебных кабинетов в 80 школах области.

В рамках мероприятия Ербол Карашукеев ознакомился с результатами капитального ремонта школы №54, обновленными учебными кабинетами и материально-технической базой учреждения.

В завершение аким области пожелал педагогам профессиональных и творческих успехов, а учащимся – полезных знаний и высоких достижений.