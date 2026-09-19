Ербол Карашукеев принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан»

В Жамбылской области прошёл масштабный субботник, приуроченный ко Всемирному дню чистоты. Мероприятие организовано в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

Аким области Ербол Карашукеев вместе с молодёжью, сотрудниками государственных органов, представителями общественных организаций и предприятий принял участие в уборке и благоустройстве парка «Мамыр» в Таразе.

Экологические мероприятия также прошли в микрорайоне «Байтерек» и на территории канала «Карасу». Участники очистили арычные системы и каналы общей протяжённостью 15 километров. Было вывезено 350 тонн мусора.

Глава региона поблагодарил всех участников субботника за активную гражданскую позицию и вклад в сохранение окружающей среды.

— Чистота — общая ответственность каждого из нас. Забота об окружающей среде должна стать не разовой акцией, а частью повседневной жизни. Такие инициативы способствуют формированию экологической культуры и объединяют жителей вокруг общего дела — благоустройства родного края, — подчеркнул Ербол Карашукеев.

Субботники, посвящённые Всемирному дню чистоты, состоялись и во всех районах области.

С начала года в мероприятиях в рамках программы «Таза Қазақстан» приняли участие 79,7 тысячи жителей, а также более 2,1 тысячи предприятий и учреждений.

За этот период в регионе высажено 48,5 тысячи зелёных насаждений. Очищено 5,5 тысячи километров улиц и дорог, 950 километров арычных систем и каналов, а также 750,4 тысячи квадратных метров парков и скверов. На полигоны вывезено 12,1 тысячи тонн мусора.